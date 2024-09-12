ООО «Сарансккабель-Оптика» сертифицировало систему менеджмента качества

12 сент. 2024, 17:15:04
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Источник:
ООО Сарансккабель-Оптика
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В период с 3 по 6 сентября 2024 года экспертами ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» в ООО «Сарансккабель-Оптика» проведен инспекционный контроль действующей на предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 системы менеджмента качества (СМК).

В ходе инспекционного контроля были проверены службы управления качеством, коммерческого директора, главного технолога, продаж, метрологии, производства, сбыта, технического директора, отделов технического контроля, кадров, а также проектный офис организации. Несоответствий не выявлено. Выданы рекомендации по улучшению СМК.

Экспертная группа ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» подтвердила соответствие СМК ООО «Сарансккабель-Оптика» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 с учетом:

  • - расширения области сертификации СМК применительно к проектированию, разработке, производству и поставке труб из алюминия и алюминиевых сплавов;
  • - перехода на ЕК 001-2023 в системе добровольной сертификации «Военный Регистр»

и рекомендовала выдать ООО «Сарансккабель-Оптика» новые сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 применительно к разработке, производству, испытаниям, поставке, хранению, реализации продукции.

Специалисты ООО «Сарансккабель-Оптика» с учетом рекомендаций ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» продолжат работы по дальнейшему совершенствованию СМК организации.

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Сарансккабель-Оптика
ООО «Сарансккабель-Оптика» - одно из ведущих отечественных кабельных предприятий, входящее в тройку лидеров по объемам производства волоконно-оптических кабелей в России. Предприятие работает на рынке более 20 лет, выпуская для своих потребителей полный ассортимент волоконно-оптических кабелей, LAN кабели, провода для воздушных линий электропередачи, а также провода СИП с оптическим сердечником.  Предприятие входит в состав Группы Компаний «Оптикэнерго», которая включает в себя более 20 компаний, 5 из которых напрямую связаны с кабельной промышленностью
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