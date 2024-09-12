ООО «Сарансккабель-Оптика» сертифицировало систему менеджмента качества

В период с 3 по 6 сентября 2024 года экспертами ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» в ООО «Сарансккабель-Оптика» проведен инспекционный контроль действующей на предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 системы менеджмента качества (СМК).

В ходе инспекционного контроля были проверены службы управления качеством, коммерческого директора, главного технолога, продаж, метрологии, производства, сбыта, технического директора, отделов технического контроля, кадров, а также проектный офис организации. Несоответствий не выявлено. Выданы рекомендации по улучшению СМК.

Экспертная группа ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» подтвердила соответствие СМК ООО «Сарансккабель-Оптика» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 с учетом:

- расширения области сертификации СМК применительно к проектированию, разработке, производству и поставке труб из алюминия и алюминиевых сплавов;

- перехода на ЕК 001-2023 в системе добровольной сертификации «Военный Регистр»

и рекомендовала выдать ООО «Сарансккабель-Оптика» новые сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 применительно к разработке, производству, испытаниям, поставке, хранению, реализации продукции.

Специалисты ООО «Сарансккабель-Оптика» с учетом рекомендаций ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» продолжат работы по дальнейшему совершенствованию СМК организации.