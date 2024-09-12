Приоритетные транспортные проекты Удмуртии обсудили в Минтрансе России

12 сент. 2024, 17:00:16
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Министерство транспорта Р...
Авторы и источники / Правообладателям

Сегодня Министр транспорта РФ Роман Старовойт провел встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Обсуждались вопросы модернизации дорожной сети региона, реконструкция аэродромной инфраструктуры, поддержка воздушных перевозок.

В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию участков региональной автодороги Костино – Камбарка протяженностью 12,8 км, которая связывает Удмуртию с Республикой Башкортостан. Также в этом году в Удмуртскую Республику за счет существующих мер поддержки по обновлению общественного транспорта запланирована поставка 98 транспортных средств, в том числе 19 троллейбусов и 79 автобусов.

Важнейшим дорожным проектом для Удмуртии является реконструкция автодороги, соединяющей столицу региона с аэропортом. Речь об участке от села Октябрьский до поворота на Завьялово. Для повышения пропускной способности предусмотрена реконструкция с расширением до 4-х полос движения, реконструкцией моста через реку Позимь и строительством путепровода через железнодорожные пути. Реализация проекта запланирована в 2025-2027 гг. В настоящий момент подготовлена проектно-сметная документация. 

Обсуждалось развитие федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга», проходящей по территории Удмуртской Республики, в том числе необходимость капитального ремонта участков трассы, а также планы по дальнейшему расширению дороги.

Рассмотрен также вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска. В 2023 году аэропорт обслужил более 835 тыс. пассажиров, что на 27% превышает показатель 2022 года. За 8 месяцев 2024 года обслужено уже свыше 620 тыс. пассажиров, это на 10% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Финансирование работ по реконструкции ВПП планируется включить в национальный проект «Эффективная транспортная система», с применением механизма государственно-частного партнерства.

В регионе реализуется масштабный проект строительства нового терминала аэропорта Ижевска, который примет первых пассажиров уже в следующем году.

Речь шла и о поддержке регионального перевозчика «Ижавиа» в части приобретения новых воздушных судов. Минтранс России продолжит оказывать содействие перевозчику в решении данной задачи.

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