Вместо фермерского хозяйства майнинг: самарские энергетики обнаружили незаконное подключение к электросетям

В Безенчукском районе Самарской области на территории фермерского хозяйства энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обнаружили необычный урожай. В железном вагоне вместо сезонных заготовок располагалась майнинговая ферма, подключенная к электросетям незаконно.

Несанкционированное подключение было выявлено подразделением блока безопасности совместно с представителями службы реализации услуг и учета электроэнергии в рамках проведения мероприятий по соблюдению потребителями параметров технологического присоединения. В ходе осмотра комплектной трансформаторной подстанции энергетики обнаружили незаконное подключение провода со шпилек (выводов) 0,4 кВ силового трансформатора, который вел к железному вагону, расположенному на территории фермерского хозяйства.

Из вагона исходил характерный шум работающего компьютерного оборудования. После проведения необходимых замеров, было выявлено превышение максимальной мощности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа О МВД РФ по Безенчукскому району Самарской области. Сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия, изъято 43 единицы оборудования, 2 камеры видеонаблюдения и другое оборудование.

Согласно расчета объема и стоимости бездоговорного потребления электроэнергии сумма ущерба составила свыше 9,8 млн рублей.

В настоящее время материалы доследственной проверки находятся в прокуратуре Безенчукского района Самарской области, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», предполагающей лишение свободы на срок до пяти лет.