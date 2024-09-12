Энергетики совместно с властями Хакасии ищут решение, чтобы предотвратить энергоколлапс

Ситуация в энергокомплексе Хакасии становится критической. Сегодня электросети Хакасии находятся в условиях перегруза мощности и 76-процентного износа оборудования.



Из-за большого износа оборудования и превышения мощности растет количество аварийных отключений, а физические объемы запланированных ремонтных работ, наоборот, уменьшаются. Технологического присоединения сегодня ждут более 5700 тысяч потребителей – на это нужно 4,9 миллиардов рублей. Необходимо строить новые подстанции, центры питания и реконструировать существующие. Иначе Хакасия может оказаться на грани энергокризиса.



В декабре прошлого года жители Усть-Абаканского района уже столкнулись с тем, что энергооборудование не выдержало сверхнормативных нагрузок. Из-за перегруза сети из строя вышел сначала один силовой кабель, а потом и второй. Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» переводили людей на резервные схемы, в морозы пришлось экстренно строить новую линию электропередачи, но сети все равно не выдерживали зашкаливающей нагрузки.

«Реконструкция и строительство пяти новых воздушных линий 10 киловольт, которые мы сейчас проводим по программе повышения надежности Калининского энергоузла, позволит перераспределить нагрузку и выровняет ситуацию в Усть-Абаканском районе. Однако, обращаю внимание, что речь идет о приведении к нормативу энергоснабжения только для существующих потребителей Калинино, Расцвета и села Зеленое Усть-Абаканского района. С учетом прогрессирующего жилищного строительства эффекта хватит всего на 2-3 года, требуется строительство новой подстанции. Сети изношены по всей республике, нужна серьёзная модернизации энергокомплекса Хакасии. Но в рамках тарифных решений сделать это невозможно», - пояснил директор хакасского филиала «Россети Сибирь» Николай Шепырев.

Несбалансированное тарифное регулирование и растущая кредитная нагрузка ПАО «Россети Сибирь» привели к вынужденному сокращению объёмов ремонтных и инвестиционных программ, а также несвоевременному исполнению техприсоединения. Рост инфляции опережает рост тарифа: за последние десять лет инфляция выросла на 175 процентов, а тариф остался таким же, каким был в 2014-м году.

«Уровень инфляции давно и сильно превышает рост тарифа, поэтому проблемы накопились. О чем говорить, если стоимость металла выросла в два раза, а любой трансформатор, любая линия — это практически металл», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

По словам председателя Верховного Совета Хакасии Сергея Сокола, проблемы нужно решать оперативно совместно с правительством региона. Однако есть вопросы, которые без федерального центра решить невозможно.



В адрес министерства энергетики РФ, премьер-министра и главы государства был направлен ряд обращений от Главы Хакасии Валентина Коновалова, спикера Верховного Совета Сергея Сокола, сенаторов Совета Федерации от республики Александра Жукова и Олега Земцова, в которых они поддержали озабоченность энергетиков сложившейся ситуацией в энергосистеме региона. Если подходы к электроэнергетике не изменятся, в том числе, в части финансирования, отключений электроэнергии с каждым годом будет становиться все больше.



Эти вопросы обсуждали и на Восточном экономическом форуме. Дефицит установленных мощностей и высокий износ сетевого хозяйства начинает сдерживать экономический рост в стране. При этом экономика требует всё больше подключений к электросетям, а резервы созданной в СССР энергетики практически исчерпаны. Новая генерация – это новые сети, а на это нужны деньги и немалые.



Понимая важность развития энергоотрасли, Президент России поручил правительству РФ и главам регионов внести предложения и проработать мероприятия, направленные на вывод ПАО «Россети Сибирь» из тяжелейшего экономического положения.