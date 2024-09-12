ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения Зауралья

час назад
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Источник:
ООО Башкирэнерго
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В зоне ответственности ООО «Башкирэнерго» продолжается замена неизолированных алюминиевых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ 0,4-10 кВ. На сегодняшний день персонал Сибайского городского РЭС ПО «Сибайские электрические сети» в рамках капитального ремонта ведет работы в д. Галеево Баймакского района. Сетевики меняют 220 м магистрального провода и семь железобетонных опор. Ранее были завершены аналогичные работы на других ВЛ 0,4 кВ с заменой 4135 м старого провода на СИП и 77 железобетонных стоек. Все указанные виды капитального ремонта выполнены хозяйственным способом.

Помимо ремонта на ЛЭП, сибайские сетевики проводят большую работу по капремонту трансформаторных подстанций, включающую замену автоматических выключателей, проходных изоляторов и разрядников.

Все проводимые работы не только повышают качество электроснабжения потребителей, но и способствуют снижению коммерческих потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание электрооборудования.

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