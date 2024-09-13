Капремонт участка трассы М-5 Урал в Пензенской области выполнен на 95%

В Пензенской области капитально ремонтируют участок федеральной трассы М-5 «Урал» с 500-го по 505-й км, на границе Спасского и Нижнеломовского районов. Сейчас работы подходят к концу, готовность объекта составляет 95 %. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».



Капремонт начался в 2022 году. В результате выполненных работ увеличили ширину проезжей части, добавив две полосы движения. На существующем участке укрепили основание, установили разделительное барьерное ограждение на всем его протяжении, организовали движение транспорта с помощью разворотных петель.

На данный момент на объекте завершили укладку покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к образованию дефектов. При устройстве водопропускных труб укрепили откосы, а сами железобетонные трубы заменили на гофрированные стальные. Также привели в порядок пересечения и примыкания.

В ближайшее время на участке установят новые знаки и сигнальные столбики, смонтируют освещение, построят две автобусные остановки с павильонами в районе села Засечное Нижнеломовского района. Последние оборудуют тактильными наземными указателями для инвалидов по зрению.

Полностью завершить работы на участке планируют в конце октября текущего года.

Напомним, сейчас на трассе М-5 «Урал» в границах региона продолжается строительство обхода Спасска. Помимо устройства автодороги, проектом предусмотрено возведение десяти искусственных сооружений - это два моста через реки Студенец и Шелдаис, три путепровода на транспортных развязках и пять сельскохозяйственных переездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2025 года.