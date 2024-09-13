«Россети Московский регион» освободили территорию для строительства подъездной дороги к новым микрорайонам

Специалисты «Россети Московский регион» продолжают содействовать реализации крупных городских проектов, в частности, завершен комплекс работ по переустройству участка кабельно-воздушной линии электропередачи «ТЭЦ-12-МГУ I, II цепь», проходившей в зоне строительства улично-дорожной сети на участке от ул. Лобачевского до Мичуринского проспекта с мостом через р. Раменка, ведущей к новым жилым комплексам.

В районе Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского появится мост через реку Раменку. Новый мост – лишь часть большого проекта по развитию дорожной сети в этом районе. Строительство данного участка позволит продлить Мосфильмовскую улицу и обеспечить дорогами новые жилые комплексы.

Реконструированная кабельная линия прошла по новой трассе. Всего было построено более 750 м кабельных линий, проложено свыше 5,6 км кабеля. Для прокладки нового участка линии использован современный кабель с полиэтиленовой изоляцией, за счет чего повысилась пропускная способность линии и надежность электроснабжения потребителей.