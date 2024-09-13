ТОР «Столица Севера» даст новый импульс развитию Архангельской области

13 сент. 2024, 18:00:00
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Время чтения ≈ 16 минут
Источник:
Минвостокразвития
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Архангельскую область с рабочим визитом посетила делегация Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Главной целью поездки стало обсуждение создания и функционирования территории опережающего развития (ТОР) «Столица Севера», а также реализации проектов резидентов преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Архангельской области.

Постановление о создании ТОР «Столица Севера» в Архангельске подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин в августе 2024 года. Минвостокразвития России, КРДВ и Архангельская область планируют развивать в рамках ТОР два направления: реализовать проект «Арктический квартал» и создать промышленный парк для размещения малых и средних промышленных предприятий. «Столица Севера» поможет повысить инвестиционную привлекательность областного центра и создать дополнительные стимулы для жилищного строительства в Архангельске

«Столица Севера» - вторая в Арктической зоне России территория опережающего развития. Сеть ТОР уже показала свою эффективность на Дальнем Востоке и в Арктике. Создание ТОР в Поморье даст импульс развитию региона, позволит привлечь инвесторов, предложив дополнительный преференциальный режим, наряду резидентством в режиме АЗРФ. Мы обсуждали вопросы создания управляющей компании ТОР, алгоритма совместных действий по проектам жилищного строительства, а также план перспективного развития и будущее расширение границ ТОР. Сейчас необходимо выстроить все процессы, обеспечить получение статуса резидента тем компаниям, которые заявлялись на вхождение в ТОР на этапе её создания, и, конечно, работать над привлечением новых резидентов», — пояснил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

«Уникальной особенностью созданной ТОР станет запуск программы «Арктический квартал», что позволит обеспечить жителей Архангельска современным комфортным жильем по доступной цене», — дополнил заместитель директора департамента развития преференциальных режимов КРДВ Григорий Караков.

Территории опережающего развития расположены в различных регионах Дальнего Востока и Арктики (16 на Дальнем Востоке и 2 в Арктике). Они предлагают резидентам нулевые налоги на прибыль, имущество и землю в течение первых пяти лет, пониженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны, привлечение иностранной рабочей силы без учета квот. Резиденты ТОР могут получить инфраструктурное обеспечение и землю в льготную аренду. КРДВ оказывает вам помощь при подготовке и реализации проекта. Минимальный объем инвестиций в проект составляет 500 тыс. рублей.

Территория планируемого промышленного парка «Привокзальный» представляет собой серию земельных участков, расположенных в границах Архангельска. Транспортная доступность обеспечена непосредственным выходом на федеральную трассу М-8 и наличием железнодорожных путей.

«В настоящее время обсуждается размещение на территории промышленного парка производства спецтехники и железобетонных изделий, выпуска продукции из кристаллического йода, а также создание коммерческого центра обработки данных. Реализация проектов, в том числе в части импортозамещения промышленных сегментов, позволит создать 526 рабочих мест. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в планируемые к реализации проекты составит 6,7 млрд руб.», — подчеркнула министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк.

Делегация представителей КРДВ в рамках делового визита посетила площадку инвестиционного проекта компании «Русский Йод» в Приморском округе, которая владеет лицензией на право геологического изучения, разведки и добычи Северодвинского месторождения йодных вод. Предприятие уже является резидентом АЗРФ и рассматривает возможность стать в будущем резидентом ТОР, реализовав фармацевтическое производство на основе йода. Директор компании Алексей Ижмяков рассказал, что месторождение уникальное, так как залежи ископаемого находятся на глубине чуть более 100 метров, средняя концентрация йода в воде – 30 г/м³, а запасы на участке составляют около 17 тысяч тонн.

«Технология производства представляет собой три стадии: буровую воду из скважин сначала поднимают на поверхность и поставляют на завод, далее улавливают из нее йод, а затем уже после очистки закачивают в низлежащий пласт земли. Технология для России уникальна тем, что вода на этом месторождении значительно холоднее, чем в других странах, где также добывается йод. Из холодной буровой воды получают йод только в Японии, поэтому в рамках нашей страны мы в какой-то степени первопроходцы, — поделился Алексей Ижмяков. —  Весь потребляемый в России йод является импортируемым, поэтому реализация проекта позволит осуществить его импортозамещение как минимум на 10 процентов от используемого в стране. Подходят к завершению буровые работы на опытном кусте скважин. Процесс пусконаладки запланирован на конец сентября или начало октября».

Особое внимание в рамках рабочего визита представителей КРДВ уделено реализации проектов резидентов преференциального режима АЗРФ в Архангельской области. Делегация провела ряд встреч с действующими резидентами, на которых обсуждались текущих проекты, оценка эффективности мер поддержки и разработка предложений по их совершенствованию.

На сегодняшний день в Архангельской области по соглашениям с КРДВ 232 резидента реализуют 257 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций более 143 млрд рублей. 30% всех резидентов Арктической зоны России представляют компании и предприниматели из Архангельской области. Основные отрасли, в которых резиденты реализуют проекты: строительство, транспорт и логистика, производство, туризм, услуги населению, медицина, лесная отрасль, пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля, переработка полезных ископаемых.

Отметим, что «единым окном» по работе с инвесторами Архангельской области выступает Агентство регионального развития.

«На сегодняшний день в сопровождаемых проектах инвесторы нарастающим итогом проинвестировали 27,69 млрд. руб. и создали 3551 рабочих места. Запущено 90 инвестиционных проектов резидентов – Архангельская область занимает лидирующую позицию по количеству запущенных проектов среди всех арктических субъектов АЗРФ, — отметила исполнительный директор Агентства регионального развития Екатерина Сташкевич. — Архангельская область также в числе лидеров среди всех субъектов в части субсидирования 75% объема страховых взносов по вновь созданным рабочим местам: 123 компаний – резидентов АЗРФ – заключили договоры на возмещение затрат по уплате страховых».

Напомним, в Архангельской области для инвесторов действуют налоговые льготы и иные преференции, которые помогают проще и быстрее реализовать проект, механизмы инфраструктурной поддержки. Подробнее на сайте: https://msp29.ru/ru/crid/

По итогам визита были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии КРДВ, регионального правительства и Агентства регионального развития по вопросам функционирования ТОР в Архангельской области для развития преференциального режима и привлечения новых резидентов.

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