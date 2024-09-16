В ТиНАО по городской программе создадут более 80 тысяч новых рабочих мест

На территории ТиНАО построят более 70 социально и экономически важных объектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В результате свыше 80 тысяч горожан смогут найти работу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина и в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы активно привлекаем застройщиков к формированию деловой и промышленной инфраструктуры недалеко от жилых кварталов. Больше всего новых рабочих мест появится в ТиНАО – там инвесторы построят более 70 социально и экономически важных объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 80 тысяч жителей», – рассказал Максим Ликсутов.

Инвесторы возведут в разных районах ТиНАО несколько комплексов–17 многофункциональных и офисных, а также один промышленный. Кроме того, появятся шесть центров инноваций, технопарк, 10 логистических парков, детские сады, школы и поликлиника.

«В ТиНАО уже введено в эксплуатацию 11 объектов социальной, промышленной и коммерческой инфраструктуры. Среди них – технопарк, четыре школы, четыре детских сада, производственный и логистический комплексы. В результате округ получил около трех тысяч новых рабочих мест», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

К примеру, в конце 2023 года девелопер ввел в эксплуатацию комплекс по производству модульных зданий. Он стал частью производственно-логистического центра в районе Внуково. Благодаря программе создания МПТ там появилось около 1,5 тысячи рабочих мест.

«ГК Logistics Partners уже почти полтора десятилетия реализует девелоперские проекты в области производственно-логистической недвижимости. В рамках программы МПТ мы реализовали проект строительства комплекса по производству модульных зданий и логистического комплекса на территории района Внуково Новой Москвы. Суммарная площадь объектов превысила 113 тысяч квадратных метров», – отметил бенефициар группы компаний «Logistics Partners» Айрат Салеев.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина c момента присоединения территорий ТиНАО к столице количество рабочих мест в этих округах увеличилось более чем в три раза – сегодня их свыше 290 тысяч

Сейчас в ТиНАО функционирует более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Их число постоянно растет, что позволяет ежегодно создавать около 15 тысяч рабочих мест.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 285 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.