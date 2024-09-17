1800 забайкальцев используют электроэнергию сверхдоговорной мощности

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» приводят в соответствие с техническими условиями электроснабжение потребителей, использующих мощность больше предусмотренной договорами. Главная цель – не допустить повреждения энергооборудования и длительных аварийных отключений в результате перегрузок.

Данные о максимальной мощности вносятся в прибор учета электроэнергии сотрудниками «Читаэнерго» дистанционно, с помощью специализированного программного обеспечения. В результате искусственный интеллект произведет автоматическое отключение электроэнергии при превышении разрешенной договором мощности и последующее автоматическое включение если величина потребляемой мощности снизилась до разрешенного значения.

На сегодняшний день настройка, направленная на соблюдение договорных обязательств по использованию потребляемой мощности, осуществлена в отношении более 1800 приборов учета в населенных пунктах: Береговой, Биофабрика, Верх-Чита, Забайкалец, Карповка, Светлый, Смоленка, Угдан, Засопка, Шишкино, г. Чита (частный сектор по улицам Рахова и Молоковский тракт), г. Борзя, пгт. Забайкальск, Агинское, Карымское, работа продолжается.

Прошлая зима показала, какие неприятности могут возникнуть из-за превышения разращённой мощности. И так крайне изношенное оборудование (в Забайкальском крае износ электросетей более 70 процентов) не справляется с возросшей нагрузкой, когда люди дополнительно включают обогревательные приборы. В результате – часы без электроэнергии и долгие аварийно-восстановительные работы.

«Чтобы ситуация не повторялась мы стараемся приучить забайкальцев к ответственному потреблению электроэнергии. У каждого потребителя заключен договор с АО «Читаэнергосбыт», в котором прописана максимальная разрешенная мощность. Но жизнь меняется – у каждого в доме появляется огромное количество энергоемких электроприборов, они постоянно эксплуатируются. А мы получаем все больше жалоб на низкий уровень напряжения в сети, на частые отключения. И никто из жителей не понимает насколько взаимосвязаны эти вещи. Электросети попросту не справляются с возросшей в разы нагрузкой,» – отмечает и.о. заместителя директора филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» по реализации и развитию услуг Виктория Богун.

Автоматическое отключение электроэнергии в следствие превышения разрешенной договором максимальной мощности уже произведено в отношении нескольких десятков потребителей. Часть из них уже подали заявления на увеличение величины максимальной мощности. Чтобы не остаться без электроснабжения так должны поступить все забайкальцы, кто понимает, что мощности, прописанной в договоре электроснабжения, не хватает.