На Артемовской ТЭЦ-2 завершается монтаж металлоконструкций каркаса главного корпуса

Строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой, включенной в проект РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой энергетики Дальнего Востока, проинспектировал член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников. Новая станция строится для замещения выбывающей в перспективе мощности Артемовской ТЭЦ – первой крупной электростанции в регионе, введенной в эксплуатацию в 1936 году.

Проектная электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составляет 440 МВт, тепловая мощность – 456 Гкал/ч. Проектом предусмотрено строительство 46 зданий и сооружений на площади 57 гектаров. В настоящее время все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

На основной площадке строительства в рамках подготовительного этапа проведена вертикальная планировка, укрепление откосов и строительство водоотводных лотков, разработано порядка двух миллионов кубических метров грунта.

На прилегающей к АТЭЦ-2 территории площадью 16 гектаров организована площадка временных зданий и сооружений, на которой расположены склад хранения, общежития, столовая, медицинский пункт, магазин и баки запаса воды. В настоящее время на площадке трудятся 525 человек. Количество специалистов будет увеличено по мере развития строительно-монтажных работ. В данный момент монтируются еще три общежития. В перспективе количество временных зданий будет увеличено до девяти.

Построена проектная подъездная автодорога с твердым покрытием, освещением, разворотной и парковочной площадками и временный проезд для нужд строительства в грунтовом исполнении.

«В настоящее время полностью выполнен фундамент административно-бытового и главного корпусов, ведется их обратная засыпка. На 90% смонтирован каркас административно-бытового корпуса, на эти цели потребовалось 530 тонн металлоконструкций. На монтаж каркаса главного корпуса потребовалось 6140 тонн металла. В настоящее время на конструкцию наносится антикоррозионное и огнезащитное покрытия», - сказал заместитель директора филиала «Приморский» АО «УК ГидроОГК» Владимир Васильев.

Строители завершают устройство фундаментов здания водоподготовительных установок с баковым хозяйством, возводят насосную резервного топлива.

«Параллельно этому прокладываются временные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Начато строительство главной проходной и защитного сооружения гражданской обороны, иных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения, внеплощадочных сетей водоснабжения и выдачи тепловой мощности», – сказал начальник отдела по реализации инвестиционного проекта «Артемовская ТЭЦ-2» Михаил Козлитин.

Для выработки электроэнергии на Артемовской ТЭЦ-2 будет использоваться современная, наиболее эффективная парогазовая технология. Оборудование станции будет скомпоновано в два энергоблока, каждый из которых включает в себя газотурбинную установку, котел-утилизатор и паротурбинную установку. Для обеспечения теплоснабжения города Артема с населением более 100 тысяч человек будут установлены три водогрейных котла. Все оборудование изготавливают российские предприятия.