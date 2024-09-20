24 сентября 2024 года в Технопарке Сколково состоится Международная конференция «Города будущего». Участники мероприятия погрузятся в мир инноваций, технологий и новейших архитектурных и инфраструктурных решений. Для каждого из них это мероприятие станет возможностью приобщиться к лидерам отрасли, которые формируют будущее новых городов.



«Это не просто конференция, а сообщество новаторов, где рождаются самые смелые идеи и проекты. Наши города меняются прямо сейчас, и у каждого есть шанс внести свой вклад в эти изменения. Вы становитесь не просто слушателем, а участником создания нового будущего», - комментирует участник и модератор конференции Ольга Благовещенская, учредитель и генеральный директор ООО “ГК МФЦУ Ольги Благовещенской”, сооснователь и президент Конфедерации Городов Будущего, президент MBA ШИР МФТИ, автор и ведущая Youtube-канала “Ольга Благовещенская”.