24 сентября 2024 года в Технопарке Сколково состоится Международная конференция «Города будущего»
24 сентября 2024 года в Технопарке Сколково состоится Международная конференция «Города будущего». Участники мероприятия погрузятся в мир инноваций, технологий и новейших архитектурных и инфраструктурных решений. Для каждого из них это мероприятие станет возможностью приобщиться к лидерам отрасли, которые формируют будущее новых городов.
«Это не просто конференция, а сообщество новаторов, где рождаются самые смелые идеи и проекты. Наши города меняются прямо сейчас, и у каждого есть шанс внести свой вклад в эти изменения. Вы становитесь не просто слушателем, а участником создания нового будущего», - комментирует участник и модератор конференции Ольга Благовещенская, учредитель и генеральный директор ООО “ГК МФЦУ Ольги Благовещенской”, сооснователь и президент Конфедерации Городов Будущего, президент MBA ШИР МФТИ, автор и ведущая Youtube-канала “Ольга Благовещенская”.
Спикеры конференции:
- Игорь Рыбаков, основатель «Рыбаков Фонд», сооснователь Конфедерации Городов будущего;
- Владимир Седов, учредитель компании «Аскона» и основатель города будущего “Доброград” (Владимирская обл);
- Василий Курбацких, учредитель компании «АРК Девелопмент» и основатель города будущего «Город L-Town» (Челябинская обл);
- Андрэ Фрей, основатель основатель Parq Ubud (о. Бали, Индонезия);
- Виктор Иванюк, руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА» (Калининградская обл) ;
- а также ряд других известных экспертов отрасли.
«Города будущего» - масштабное нетворкинг-мероприятие для девелоперов, строителей, архитекторов, инвесторов, владельцев земли, производителей материалов и предпринимателей.
Конференция предоставит участникам уникальную возможность найти новые инвестиции в свой проект, создать партнерства, представить собственные девелоперcкие проекты, найти новые рынки сбыта. Участников ждут выступления и мастер-классы от ведущих игроков рынка недвижимости в России, которые расскажут о последних трендах и перспективах развития отрасли, а также о прикладных инструментах для развития бизнеса.