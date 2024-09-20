АО «Газпром энергосбыт Тюмень» успешно прошло аудит системы менеджмента качества

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» прошло аудиторскую проверку системы менеджмента качества на соответствие требованиям Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Энергетикам выдан соответствующий сертификат, 16-й по счету за 19-летнюю историю компании.

В этом году аудиторы работали в Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе и Нижневартовске. В главном офисе, филиале и межрайонных отделениях компании эксперты детально изучали построение бизнес-процессов, степень выполнения разработанных правил, уровень компетентности и вовлеченности персонала, соблюдение требований безопасности, оформление помещений в центрах обслуживания клиентов. Также оценивался профессионализм работников, которые ежедневно взаимодействуют с абонентами.

Аудиторской комиссией отмечены высокий уровень цифровой зрелости энергосбытовой компании и развитый клиентский сервис, позволяющий держать фокус на удовлетворении потребностей и ожиданий абонентов, а также эффективно управлять качеством оказываемых услуг.

По словам генерального директора Татьяны Бычковой, компания и дальше будет совершенствовать систему менеджмента качества за счет реализации риск-ориентированного мышления, конкурентного уровня профессионализма и компетентности персонала.

Сертификационный аудит АО «Газпром энергосбыт Тюмень» проведен аккредитованным органом сертификации ООО «ССУ «ДЭКУЭС».