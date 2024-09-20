Компания «GENESIS» объявила об успешных испытаниях нового полимерного материала для изоляции жилы LAN-кабеля. Проект был реализован совместно с ведущим российским производителем LAN-кабеля, и прошел строжайшую проверку в лаборатории и на технологическом оборудовании. Это позволило получить беспристрастную оценку качества и эффективности компаунда.

На испытаниях удалось добиться впечатляющей скорости наложения изоляции — 2000 метров в минуту. Этот показатель превзошел результаты, достигнутые при использовании эталонного материала от компании Borealis AG.

Лабораторные испытания доказали, что новый материал GELEN HE 3366 OPTIC ничуть не уступает по своим характеристикам известному полимерному компаунду Borealis HE 4872, а по некоторым, даже превосходит.

Проведенные тесты включали:

анализ на стойкость к ионам меди,

физико-механические свойства до и после старения,

тангенс угла диэлектрических потерь и другие испытания.

Полученные результаты показывают, что GELEN HE 3366 OPTIC соответствует самым строгим требованиям и стандартам индустрии. Этот успех, открывает новые перспективы для применения разработок компании «Генезис» в импортозамещении изоляционных материалов для LAN-кабелей.

Важным аспектом является то, что использование нового полимерного материала позволит сократить зависимость от зарубежных поставок, улучшить конкурентоспособность российской продукции и значительно снизить затраты на производство. Это также способствует повышению качества и надежности LAN-кабелей, что, в свою очередь, укрепляет позиции российских производителей на внутреннем и международном рынках.

Команда компании GENESIS активно работает над дальнейшими исследованиями и разработками в этой сфере. Планируется проводить дополнительные испытания и исследования, что будет способствовать постоянному совершенствованию как самого материала, так и производственного процесса. Это позволит обеспечить стабильное качество и соответствие современным требованиям безопасности и экологичности.

Таким образом, достижение компании «Генезис» в разработке нового полимерного материала не только создает надежные основы для успешного импортозамещения, но и служит важным шагом к укреплению научно-технического потенциала России в области высоких технологий.