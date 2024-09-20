«Россети» начали монтаж нового силового оборудования на крупнейшей подстанции юга Сибири

«Россети» приступили к монтажу нового автотрансформатора мощностью 801 МВА на крупнейшей подстанции Хакасии – 500 кВ «Означенное». Она участвует в выдаче мощности Саяно-Шушенской ГЭС, обеспечивает электроснабжением Саяногорск, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы Хакасии, Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы. Также подстанция является ключевым звеном энергокольца 220 кВ, питающего соседний регион – Туву.

Сейчас мощность подстанции составляет 1,6 тыс. МВА. Благодаря установке дополнительной группы из трех силовых автотрансформаторов отечественного производства мощность объекта увеличится в 1,5 раза – до 2,4 тыс. МВА. Подстанция войдет в тройку крупнейших в Сибири.

Силовое оборудование произведено в России на московском «Электрозаводе». Для повышения надежности оборудование оснащено системой мониторинга технического состояния высоковольтных вводов. Также будет применена современная комбинированная система охлаждения, что повысит энергоэффективность подстанции и надежность работы в период высоких температур.

По словам заместителя главного инженера филиала компании «Россети» – Хакасское предприятие МЭС Алексея Петрова, вес одной фазы автотрансформатора – 185 тонн, в каждой находится по 45 тонн трансформаторного масла. По сравнению с действующими силовыми агрегатами новый на 40 тонн легче, в том числе в нем на 8 тонн меньше масла, что повышает эффективность и экологичность подстанции.

Для доставки использовались тралы повышенной грузоподъемности. Расстояние в 4,5 тыс. км они преодолевали примерно за 14 дней. Разгрузка и установка на фундамент производилась по методу безрельсового такелажа с применением гидротолкателей и гидравлических домкратов.

На подстанции будут также внедрены другие группы современного оборудования, в том числе новые разъединители и элегазовые выключатели, ограничители перенапряжений, трансформаторы тока и напряжения, а также цифровые устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Увеличение мощности подстанции, в том числе, обеспечит условия для социального и экономического развития республики и соседнего региона – Тувы, где суммарно проживает 870 тыс. человек, находятся перспективные производства. В том числе это строящийся Ак-Сугский ГОК. Планируется, что он будет производить 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата в год и позволит создать 2 тыс. рабочих мест.

Объем инвестиций ПАО «Россети» в реконструкцию подстанции – свыше 3 млрд рублей. Работы проводятся в рамках Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком. Также «Россети» реализуют комплекс мероприятий в самом регионе.