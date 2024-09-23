«Россети Московский регион» обеспечили механизацию строительства гостиничного комплекса в центре Москвы

«Россети Московский регион» обеспечили 400 кВт мощности для механизации строительства гостиничного комплекса на 73 номера в районе Замоскворечье Центрального административного округа. Общая площадь комплекса, который строится на месте бывшего завода «Геоприбор», составит 17,5 тысяч м². Он будет состоять из двух корпусов переменной этажности, объединенных подземным паркингом на 86 машино-мест.

Специалисты «Россети Московский регион» в рамках дополнительной услуги провели обследование территории застройщика, определили место расположения электроустановки, изучили трассы проложенных кабельных линий на территории бывшего завода. Инженерами 1-го ремонтно-эксплуатационного района филиала «Московские кабельные сети» было составлено техническое задание и разработан план работ, которые выполняла бригада электромонтеров 1-го района. Несмотря на стесненные условия монтажа, отсутствие возможности использовать средства механизации (большая часть прокладки трассы кабельных линий была выполнена вручную), все работы по врезке и подключению комплектной трансформаторной подстанции наружной установки были выполнены качественно и в срок.

В очередной раз коллектив продемонстрировал высокий уровень профессионализма, слаженной работы, умение преодолевать сложности и следовать принципам клиентоцентричности.