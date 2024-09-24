Два железнодорожных парома для Калининградской области построит ССК «Звезда»

Постройкой двух новых железнодорожных паромов для линии Усть-Луга – Балтийск займется Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда". Об этом рассказал 24 сентября в ходе пресс-подхода в рамках II Всероссийского Морского конгресса руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко, сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе конгресса.



Напомним, конкурс на строительство и поставку двух железнодорожных паромов для линии "Усть-Луга – Балтийск", соединяющей Ленинградскую и Калининградскую области, был объявлен АО "Государственная транспортная компания" (ГТЛК) 4 сентября 2024 года.



23 сентября 2024 года между АО "ГТЛК" и ФГУП "Росморопорт" (входит в контур управления Росморречфлота) был заключен договор финансовой аренды (лизинга) на поставку двух железнодорожных паромов для на линии "Усть-Луга – Балтийск".



Суда будут построены по российскому проекту. Стоимость строительства двух паромов составит 30 млрд рублей. Оба грузовых парома должны быть сданы в 2028 году.



Напомним, ССК "Звезда" (г. Большой Камень) входит в судостроительный кластер нефтяной компании "Роснефть".



II Всероссийский Морской конгресс проходит в Москве с 24 по 25 сентября 2024 года. В этом году мероприятие организовано при поддержке правительства России, Минпромторга, Минтранса, Росморречфлота, ФГУП "Росморпорт", Российской палаты судоходства и Ассоциации морских торговых портов. Титульным партнером выступает госкорпорация "Росатом", стратегическим партнером – "Корпорация морского приборостроения" (КМП). Портал Sudostroenie.info выступает отраслевым информационным партнером мероприятия.