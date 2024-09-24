В центре Петербурга открылась инсталляция к 100-летию филиала «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
На пешеходной части Большой Морской улицы открыта световая инсталляция в честь 100-летия филиала «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть». Пуск работе арт-объекта дали председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов и генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. На церемонии также присутствовали ветераны и молодые специалисты филиала «Кабельная сеть».
Инсталляция представляет из себя световой лабиринт, по которому можно пройти и сделать фотографии.
«Городские энергетические компании – хранители богатейшего наследия! С одной стороны, они продолжают лучшие традиции предприятий, с другой, формируют его современный облик с применением новейших технологий. Это прекрасно отражает инсталляция, которая создана из энергоэффективных ламп, а каждая из них символизирует проработанный «Кабельной сетью» год. Уверен, что эта фотозона станет местом притяжения для жителей города и его гостей и напомнит о значимости труда энергетиков в современном мегаполисе», – добавил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.
Сегодня в филиале трудятся порядка 1600 энергетиков, которые обслуживают почти 8 тысяч трансформаторных подстанций и 22 тысячи километров кабельных линий. По кабельным линиям осуществляется электроснабжение 95% всех жилых зданий города, а также крупных промышленных объектов, культурных и социальных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры.
«Петербургские кабельщики всегда находились в авангарде событий, ведь именно в нашем городе началось развитие отечественной электротехники. На протяжении века работники «Кабельной сети» не только достойно отвечали на вызовы времени, но и становились двигателями технического прогресса. В истории предприятия немало не только ярких, но и по-настоящему героических страниц. Так, 23 сентября 1942 года силами наших кабельщиков была прорвана энергоблокада Ленинграда», – сказал генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. – «Сегодня наши специалисты продолжают 24 часа 7 дней в неделю работать на благо горожан, создавая светлое настоящее и будущее любимого города».