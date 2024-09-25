Энергетики «Ульяновских РС» продолжают ремонт ЛЭП

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ). К настоящему времени завершен капитальный ремонт 78 км ВЛ 35-110 кВ. Работы ведутся с соблюдением графика.

Энергетики выполняют комплекс работ по замене участков провода, гирлянд изоляторов, усилению изоляции в местах переходов через автомобильные дороги, железнодорожные пути, инженерные сети. Также на линиях производится установка гасителей вибрации на провода, ремонт надземной части фундаментов и выправка железобетонных опор.

На участках ВЛ энергетики восстанавливают антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, производят обновление контура заземления, устанавливают информационные знаки. Важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс и охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

Работы завершены на воздушных линиях 110 кВ Ульяновская – Ишеевка, Ишеевка – Раково, Кременки – ЗСК, Коптевка тяговая – Клин, Барыш – Барыш тяговая 1,2, а также на воздушных линиях 35 кВ Большая Кандарать – Выползово, Астрадамовка – Выползово, Барыш – Жадовка, Красная Река – Старая Майна.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг.