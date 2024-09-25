На Нижегородской ГЭС заменен второй гидроагрегат

На Нижегородской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 1. Это второй из восьми гидроагрегатов электростанции, который был заменен в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

В ходе модернизации были заменены гидротурбина, гидрогенератор, маслонапорная установка, генераторный выключатель и токопроводы. Новый гидроагрегат оборудован современными системами автоматического управления, вибро- и термоконтроля. Гидроагрегат изготовлен российской компанией «Силовые машины», монтаж выполнен АО «Гидроремонт-ВКК» (дочернее общество РусГидро).

Гидроагрегат № 1 был введен в работу 2 ноября 1955 года и отработал более 60 лет, выработав более 15 млрд кВт·ч электроэнергии. Новый гидроагрегат обладает улучшенными техническими характеристиками и отвечает современным требованиям экологической безопасности.

Модернизация станции не ограничивается обновлением гидроагрегатов – уже заменены силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств, затворы водосливной плотины, щит освещения, обновлен дренажный канал пойменной плотины, завершается реконструкция автодорожного моста через сооружения ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 624 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 144 генератора, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.