«Нижновэнерго» продолжает выполнять технологическое присоединение социально-значимых объектов региона

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» обеспечили технологическое присоединение нового корпуса современной школы № 14 в г. Арзамас.

Данный проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», который соответствует Указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Главная цель проекта — повысить глобальную конкурентоспособность российского образования и вывести страну в десятку ведущих по качеству общего образования.

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения школы была построена новая трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ, установлены два трансформатора мощностью по 1600 кВА, проложены две кабельно-воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ и двенадцать кабельных линий 0,4 кВ. Присоединённая мощность составила 725,5 кВт., электроснабжение осуществляется по второй категории надежности.

Новый корпус школы, рассчитан на 1100 учеников,у нее улучшенное образовательное пространство, включая учебные классы, актовый зал, библиотеку, медпункт и столовую. Также в здании предусмотрены два спортивных зала и два лифта для удобства учащихся. Прилегающая территория разделена на физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны, где учащиеся смогут заниматься выращиванием овощей и трав.

Кроме того, филиал «Нижновэнерго» продолжает работу по подключению объектов здравоохранения. В г. Выкса специалистами компании было осуществлено технологическое присоединение частной медицинской организации и двух фельдшерско-акушерских пунктов с присоединённой мощностью 75 кВт. Ожидается, что эти учреждения вскоре откроют двери для пациентов.