Одобрены корректировки реконструкции аэропорта Певек

В аэропорту Певек продолжается модернизация аэродромной и пассажирской инфраструктуры. Работы ведутся по поручению Президента России. В проектную документацию на реконструкцию воздушной гавани вносились изменения, которые прошли оценку соответствия всем требованиям и по итогам экспертного сопровождения получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Площадка аэропорта расположена в Чаунском районе Чукотского автономного округа, в 18 км от города Певек – самого северного в России. Ровно год назад здесь была введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 2500 м.

«Текущий проект предполагает корректировки ранее принятых решений по устройству в аэропорту Певек инженерной инфраструктуры, в том числе размещения очистных сооружений. Для них по решению заказчика выделена другая площадка, более удобная с точки зрения условий эксплуатации аэропорта», – сообщила эксперт Главгосэкспертизы Алла Клюева.

Корректировки также коснулись части аэродромного оборудования, в том числе светосигнальной системы.

Застройщик – ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (Ространсмодернизация). Генеральный проектировщик – ООО «РОСИНСТАЛПРОЕКТ».