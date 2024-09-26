Векторы прогнозного развития энергосистем мегаполисов в современных условиях обсудили эксперты в рамках деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя»

2 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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26 сентября 2024 года состоялась панельная сессия «Инфраструктурные ограничения – сдерживающий фактор развития городов». Модератором выступил Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Участники обсудили Московскую агломерацию, где электроэнергетика играет ключевую роль в преодолении экономических диспропорций, и ее роль в недопущении снижения экономического роста как в Московском регионе, так и в стране в целом.

В ходе дискуссии эксперты затронули вопрос роста нагрузок потребителей в Московском регионе, который в условиях отсутствия мер реагирования неизбежно приведет к возникновению энергодефицита. Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС» Руслан Измайлов рассказал участникам сессии о процедуре формирования и включения в состав проекта СиПР ЭЭС России мероприятий, направленных на предотвращение дефицита активной мощности в Московском регионе.

«Если говорить о Московской энергосистеме, то она на самом деле уникальная – это 12% от максимума потребления всей российской энергосистемы. Средний годовой прирост потребления мощности с 2019 года по 2023 год около 2,48%, по электроэнергии 1,88%. Это значительные показатели. Поэтому правильно спрогнозировать развитие энергосистемы – это очень важно, и включатся в СИПР должны те мероприятия, которые полностью решают перспективные проблемы с наименьшей стоимостью реализации» – подчеркнул в своем выступлении Руслан Измайлов.

Так, например, в СиПР предлагается строительство электропередачи постоянного тока от атомных станций в южной части ОЭС Центра. Руслан Измайлов обратил внимание, что такое строительство выигрывает по стоимости капитальных затрат перед электропередачами переменного тока и, что немаловажно, не будет оказывать влияния на рост уровня токов короткого замыкания в Московской энергосистеме.

Также в ходе работы панельной сессии обсуждались актуальные вопросы развития крупных городских агломераций, потребность в инновационных технологиях и решениях в сфере ТЭК для современного города, а также реализация масштабных энергетических проектов, которые ускорят экономический рост регионов и страны в целом.

На мероприятии выступил Евгений Грабчак  – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Константин Зайцев – Председатель Правительства Иркутской области, Владимир Кошелев– Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Алексей Мольский – Член правления, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», Семен Тегенцев – Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Александр Федяков – Директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Среди участников дискуссии Ирина Горбачева – Заместитель председателя правительства по инфраструктуре, Правительство Хабаровского края, Сергей Кирюхин – Заместитель Министра энергетики Московской области.

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