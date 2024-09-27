«БЭСК Инжиниринг» дает «зеленый свет» развитию восточных окрестностей Уфы

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») ведет комплексную работу по повышению надежности электроснабжения восточных пригородов Уфы и обеспечению технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей. Для этого предприятие реконструирует подстанцию «Гвардейская» и одновременно строит подстанцию «Алаторка» и связывающую их 8-километровую высоковольтную линию электропередачи. Необходимость реконструкции имеющегося и появления нового центров питания обусловлена появлением в этом районе новых промышленных предприятий и активной жилищной застройкой в окрестностях Иглино и Алаторка. Все новые потребители нуждаются в дополнительной трансформаторной мощности. Реконструкция ПС «Гвардейская» и ввод в эксплуатацию нового центра питания «Алаторка» дают «зеленый свет» развитию восточных окрестностей Уфы.

На сегодня реконструкция открытого распределительного устройства ПС «Гвардейская» находится в активной фазе. На территории энергообъекта завершен монтаж фундаментов под разъединители. Установлены элегазовые выключатели и микропроцессорные шкафы релейной защиты и автоматики. Реконструкцию подстанции и строительство ВЛ «Гвардейская - Алаторка» планируется завершить в конце этого года.

На строящейся подстанции «Алаторка» уже смонтированы ячейки комплектного распределительного устройства. Практически завершен монтаж общеподстанционного пункта управления. Активно ведутся другие строительно-монтажные работы. Подстанция будет поставлена под напряжение в следующем году.