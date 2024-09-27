Стандартные подходы в прогнозировании развития энергокомплекса агломераций требуют обновления и изменений

26 минут назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Минэнерго РФ приняло участие в сессии «Инфраструктурные ограничения: сдерживающий фактор развития городов» на «Российской энергетической неделе».

Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы развития энергетического комплекса России в целом и Московской агломерации, а также энергетическую трансформацию городов.

Евгений Грабчак отметил, что в условиях меняющихся внешних условий необходимо изменить подходы в прогнозировании энергетического комплекса регионов, особенно в таких агломерациях как Москва, Юг России, Сибирь и Дальний Восток.

«Стандартные подходы в прогнозировании требуют обновления и изменений. Подписанная Минэнерго России с Московской агломерацией «дорожная карта» пример того, что система прогнозирования агломераций требует дальнейшей адаптации под изменяющиеся потребности регионов», – рассказал замминистра. 

Кроме того, он сообщил, что продолжается активная работа по привлечению инвестиций в регионы, что будет способствовать строительству промышленных предприятий, а также улучшению жизни граждан. Подчеркнув, что развитие агломераций должно обеспечиваться опережающим планированием электроэнергетической инфраструктурой. 

Также Евгений Грабчак добавил, что с учётом роли городов «миллионников» и территориального планирования необходимо реализовывать совместные мероприятия для развития энергетики. 

«Осуществляется поиск новых подходов развития агломераций. Минэнерго совместно с крупными компаниями ТЭК продолжит выработку системных мер по повышению надёжности энергосистемы страны», – отметил замминистра.

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