Стандартные подходы в прогнозировании развития энергокомплекса агломераций требуют обновления и изменений

Минэнерго РФ приняло участие в сессии «Инфраструктурные ограничения: сдерживающий фактор развития городов» на «Российской энергетической неделе».



Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы развития энергетического комплекса России в целом и Московской агломерации, а также энергетическую трансформацию городов.



Евгений Грабчак отметил, что в условиях меняющихся внешних условий необходимо изменить подходы в прогнозировании энергетического комплекса регионов, особенно в таких агломерациях как Москва, Юг России, Сибирь и Дальний Восток.

«Стандартные подходы в прогнозировании требуют обновления и изменений. Подписанная Минэнерго России с Московской агломерацией «дорожная карта» пример того, что система прогнозирования агломераций требует дальнейшей адаптации под изменяющиеся потребности регионов», – рассказал замминистра.

Кроме того, он сообщил, что продолжается активная работа по привлечению инвестиций в регионы, что будет способствовать строительству промышленных предприятий, а также улучшению жизни граждан. Подчеркнув, что развитие агломераций должно обеспечиваться опережающим планированием электроэнергетической инфраструктурой.

Также Евгений Грабчак добавил, что с учётом роли городов «миллионников» и территориального планирования необходимо реализовывать совместные мероприятия для развития энергетики.