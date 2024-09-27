Южный филиал ПАО «Россети» обновит оборудование на магистральных подстанциях Волгоградской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга приступили к ремонту компрессоров на семи подстанциях 220-500 кВ Волгоградской области. Энергообъекты участвуют в выдаче мощности Волжской ГЭС в центральные и южные регионы страны, а также снабжают промышленных потребителей региона.

Компрессоры относятся к основному подстанционному оборудованию и обеспечивают работу воздушных выключателей, предназначенных для отключения поврежденных участков сети в нештатных ситуациях. От нормальной работы этих агрегатов зависит надежность и оперативность работы коммутационных аппаратов.

В том числе оборудование будет обновлено на подстанции 500 кВ «Балашовская» – одном из системообразующих энергообъектов региона.