Южный филиал ПАО «Россети» обновит оборудование на магистральных подстанциях Волгоградской области
час назад
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга приступили к ремонту компрессоров на семи подстанциях 220-500 кВ Волгоградской области. Энергообъекты участвуют в выдаче мощности Волжской ГЭС в центральные и южные регионы страны, а также снабжают промышленных потребителей региона.
Компрессоры относятся к основному подстанционному оборудованию и обеспечивают работу воздушных выключателей, предназначенных для отключения поврежденных участков сети в нештатных ситуациях. От нормальной работы этих агрегатов зависит надежность и оперативность работы коммутационных аппаратов.
В том числе оборудование будет обновлено на подстанции 500 кВ «Балашовская» – одном из системообразующих энергообъектов региона.
Якутскэнерго ведет масштабный ремонт электросетей в Усть-Алданском районе
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Дальневосточная генерирующая компания готова к зиме
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«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
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Энергетики «Пензаэнерго» завершают подготовку к предстоящему периоду максимума нагрузок
26 сент. 2024, 16:30:00
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«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более тысячи новых объектов в Северной Осетии
26 сент. 2024, 15:45:20
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за восемь месяцев 2024 года исполнили 1 151 договор на технологическое присоединение новых объектов к сетям в Северной Осетии. Суммарная выданная мощность превысила 27 мегаватт (МВт). Для обеспечения новых потребителей электроэнергией специалисты построили около 8 км линий электропередачи и установил...
«Россети Кубань» повысила надежность трех высоковольтных ЛЭП в Новокубанском и Успенском районах
26 сент. 2024, 13:30:00
Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт трех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ общей протяженностью свыше 35 км. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение 16 тыс. жителей и социально значимых учреждений в Новокубанском и Успенском районах Краснодарского края. На воздушных линиях электропередачи «Связная – Дивная», &...
Филиал ПАО «Россети» оснастил цифровыми защитами один из крупнейших питающих центров восточного Подмосковья
26 сент. 2024, 12:30:00
На подстанции 220 кВ «Шибаново» завершена модернизация систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Оснащение объекта современным микропроцессорным оборудованием повысило надежность электроснабжения жителей восточных районов Московской области, промышленных предприятий, социальной инфраструктуры. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра смонтировали ч...
Новые перспективные потребители на 1,9 ГВт учтены в перспективном плане развития электроэнергетики Санкт-Петербурга до 2030 года
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Вице-губернатор Сергей Кропачев обсудил планы развития электроэнергетики города с руководителями диспетчерских центров Системного оператора в Санкт-Петербурге Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев посетил с рабочим визитом диспетчерские центры филиалов Системного оператора ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление Объединенной энер...
Федор Опадчий и Сергей Меликов обсудили перспективы развития энергосистемы Республики Дагестан
26 сент. 2024, 10:30:03
В Главном диспетчерском центре Системного оператора состоялась рабочая встреча руководства АО «СО ЕЭС» и правительственной делегации Республики Дагестан во главе с главой республики Сергеем Меликовым. В совещании приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, генеральный...
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26 сент. 2024, 09:45:00
В сентябре «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершили реконструкцию кабельной линии электропередачи 10 кВ в Кировском районе. Данный участок электросетей участвует в электроснабжении не только делового центра левобережья и многочисленных жилых кварталов на ул. Немировича-Данченко, но и ряд социально значимых объектов, среди которых Федеральный центр нейрохирургии Минздрава...
«Нижновэнерго» продолжает выполнять технологическое присоединение социально-значимых объектов региона
25 сент. 2024, 17:30:20
Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» обеспечили технологическое присоединение нового корпуса современной школы № 14 в г. Арзамас. Данный проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», который соответствует Указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах разви...
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«Россети Кубань» отремонтировали две высоковольтные подстанции в Мостовском районе
25 сент. 2024, 17:15:20
Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования высоковольтных подстанций «Ярославская» и «Шедок» в Мостовском районе Краснодарского края. Объекты обеспечивают электроэнергией свыше 11 тысяч жителей станиц Ярославская, Махошевская, села Шедок, отдаленных хуторов Дятлов, Свободный мир, Центральный, а также 13 социальны...
На Нижегородской ГЭС заменен второй гидроагрегат
25 сент. 2024, 16:15:20
На Нижегородской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 1. Это второй из восьми гидроагрегатов электростанции, который был заменен в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ). В ходе модернизации были заменены гидротурбина, гидрогенератор, маслонапорная установка, генераторный выключатель и токопроводы. Новый гидроагрегат оборудован современ...
Энергетики «Ульяновских РС» продолжают ремонт ЛЭП
25 сент. 2024, 14:00:09
Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ). К настоящему времени завершен капитальный ремонт 78 км ВЛ 35-110 кВ. Работы ведутся с соблюдением графика. Энергетики выполняют комплекс работ по замене участков провода, гирлянд изоляторов, усилению из...
На Колымской ГЭС повышают надежность работы оборудования
25 сент. 2024, 12:15:07
На Колымской ГЭС имени Фриштера Ю.И (филиал ПАО «Колымаэнерго», входит в Группу РусГидро) начался капитальный ремонт трансформатора Т-5 – одного из ключевых элементов энергосистемы гидроэлектростанции. Ремонт проводится в соответствии с плановым графиком и является необходимым мероприятием для поддержания надежной и безопасной работы оборудования гидроэлектростанции. В рамк...
Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации
25 сент. 2024, 10:15:10
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, на котором в числе производственных вопросов обсуждалось исполнение нового законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), которое вступило в силу с 1 сентября текущего года. В соответствии с законом статус системообразующей присваивается крупнейшей ТСО в регионе на осно...
Нерюнгринская ГРЭС повышает надежность работы оборудования
24 сент. 2024, 17:45:22
Энергетики Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) продолжают модернизацию действующего оборудования. В настоящее время специалисты производят установку нового блочного трансформатора ЭБ №3. Он позволит повысить надежность работы электрооборудования и электростанции в целом. В течение летнего периода на турбоагрегате №3 был проведен капитальный ремонт: заменены кор...
На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию энергоблока №2
24 сент. 2024, 17:30:22
Повышение уровня безопасности атомных станций - основа надежной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса России. Резервную дизельную электростанцию (РДЭС) энергоблока № 2 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») оснастили 12-ю дополнительными датчиками контроля охлаждающей воды цилиндров...
Энергетики «Белгородэнерго» помогают обеспечить безопасность жителей Ракитянского района
24 сент. 2024, 17:00:15
В местах массового скопления людей специалисты Ракитянского РЭС установили 40 модульных укрытий и приняли непосредственное участие в работах по укреплению остановочных комплексов мешками с песком. В защитных сооружениях можно спрятаться в случае получения сигнала «Ракетная опасность», — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9634 Меропр...