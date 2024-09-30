Шесть судов за раз: «Окская судоверфь» заложила новую серию краболовов
30 сентября 2024 года на "Окской судоверфи" (г. Навашино, Нижегородская область) состоялась закладка килей шести краболовных судов проекта ССа 5712LS для группы компаний "Русский краб". Об этом говорится в сообщении группы.
Новые суда строятся по итогам второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, прошедшего в 2023 году. Краболовы проекта ССа 5712LS предназначены для добычи и перевозки живого краба. Контракты на строительство судов подписаны в апреле 2024 года. По их условиям строительство должно быть завершено в 2028 году.
Ввод в эксплуатацию современных краболовных судов будет способствовать повышению эффективности промысла, обеспечит высокую сохранность живой продукции. Проект новых судов предусматривает более комфортные и безопасные условия труда для экипажей, отмечают в ГК "Русский краб".
Ранее "Русский краб" уже заказал "Окской судоверфи" три краболова-процессора (проект ССа 5712P) и три краболова для добычи и перевозки живого краба (проект ССа 5712LS), строительство которых предусмотрено инвестиционными обязательствами по итогам первого этапа крабовых аукционов.
Общая численность судов нового флота, построенных для ГК "Русский краб" на российских верфях в рамках программы инвестквот, составит 16 единиц, добавляют в группе.
Судно для добычи краба проекта ССа 5712LS – справка
- Разработчик проекта – "Дамен Инжиниринг СПб"
- Длина – 57,70 м
- Ширина – 12,60 м
- Автономность – 40 суток
- Скорость полного хода – 12,6 узла
- Мощность главного двигателя – 1620 кВт
- Численность экипажа – 24 чел.
- Объем танков для перевозки живого краба – 435 м3