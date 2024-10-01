РУСАЛ получил сертификат Green Power Aluminium

01 окт. 2024, 15:30:00
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Источник:
РУСАЛ
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал первой международной компанией, прошедшей процедуру сертификации Green Power Aluminium (GPA). Специалисты Китайской ассоциации цветной металлургии (CNIA) во главе с руководителем Центра оценки экологически чистой продукции Ма Цунжэнем посетили и сертифицировали два крупнейших алюминиевых завода компании – Красноярский (КрАЗ) и Братский (БрАЗ), мощностью более 1 млн тонн алюминия в год каждый, а также Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) мощностью 425 тыс. тонн в год. Все три завода подтвердили соответствие нормативным стандартам, установленным в рамках инициативы Green Power Aluminium.

«РУСАЛ стал первой международной компанией, получившей сертификат Green Power Aluminum, подтвердив статус глобального лидера в сфере производства низкоуглеродного алюминия. Китайские эксперты признали соответствие нашего металла самым высоким отраслевым стандартам. В настоящее время Тайшетский и Саяногорский алюминиевые заводы РУСАЛа также находятся в процессе сертификации. Мы планируем расширять сотрудничество с китайскими партнерами, внедряя инновационные подходы и устойчивые практики по всей цепочке создания стоимости», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Мы рады видеть РУСАЛ в числе производителей “зеленого” алюминия и подтвердить соответствие компании нашим ценностям. Будучи ведущим производителем «крылатого» металла в мире, компания играет важнейшую роль в развитии глобальной экологически чистой алюминиевой промышленности. После оценки и сертификации компания может предлагать китайским потребителям низкоуглеродный алюминий с четко прослеживаемым углеродным следом. Мы надеемся, что РУСАЛ будет уделять большое внимание китайскому рынку и расширять сотрудничество с нами и другими компаниями в отрасли. Вместе мы сможем содействовать продвижению “зеленого” алюминия, способствовать его широкому применению и использовать преимущества китайского рынка, внося совместный вклад в экологичную и низкоуглеродную трансформацию экономики и качественное развитие Китая», – прокомментировал руководитель Центра оценки экологически чистой продукции CNIA Ма Цунчжэнь.

Сертификат Green Power Aluminium подчеркивает важность использования возобновляемых источников энергии (солнечной, гидро-, ветровой и геотермальной) при производстве первичного металла. Более 99% электроэнергии для выпуска металла РУСАЛ получает из возобновляемых источников. Сам процесс сертификации проходит в два этапа: дистанционный анализ на основе предоставленной информации, а затем – экспертная оценка непосредственно на производственных площадках.

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РУСАЛ
РУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это позволило РУСАЛу одному из первых в мире начать производство «зеленого» металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW.
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