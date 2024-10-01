РУСЭЛ ведет в Санкт-Петербурге монтаж РУНН

В Санкт-Петербурге сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) монтируют распределительные устройства РУНН для одной из отечественных энергомашиностроительных корпораций. В настоящий момент установлено 8 шкафов постоянного тока и 3 шкафа переменного тока. Ведется сборка металлоконструкций для подвешивания шинопроводов.

«Сейчас на объекте проводятся работы по подготовке к монтажу задвижек, – рассказал генеральный директор ЗАО «Эра-Инжиниринг» Александр Скрипник. – Оборудование уже доставлено к месту проведения работ. После слива воды из системы водоснабжения, необходимого для сборки задвижек, будет проведен демонтаж генератора. После чего в этом месте установят новые преобразовательные агрегаты АД (380В) +МП (320В 200А)».

РУСЭЛ – российская электротехническая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Входящая в состав холдинга «Эра-Инжиниринг» осуществляет проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку и сервисное обслуживание оборудования.