СПЕЦКАБЕЛЬ презентовал кабели в Шанхае и Алматы

В сентябре предприятие «Спецкабель» стало участником двух промышленных выставок, которые укрепили позиции компании на международной арене и открыли новые горизонты для взаимодействия с зарубежными партнерами.

Первая выставка, в которой участвовал «Спецкабель», – China International Industry Fair в Шанхае. «Спецкабель» представил продукцию на коллективном стенде Центра поддержки и развития экспорта «Моспром». Это сотрудничество позволило продемонстрировать потенциал российской промышленности и привлечь внимание к продуктам, которые могут вызвать интерес китайских компаний.

Одним из ярких продуктов стали кабели СКЛОН, разработанные «Спецкабелем». Эти кабели обладают высокой гибкостью и способны выдерживать многократные перегибы без ущерба для целостности электрической цепи и передачи сигнала. Это актуально для робототехники, где требуются надежность и устойчивость к механическим воздействиям.

Вторая выставка, на которой «Спецкабель» также продемонстрировал продукцию, – KIOGE 2024 в Казахстане. В Алматы завод повез универсальные кабели СКАБ для контрольно-измерительных приборов и автоматизации процессов. Эти изделия обеспечивают надежную передачу данных и сигналов в условиях сложных производственных процессов, что актуально для нефтегазовой отрасли. Напомним, что продукция московского завода уже успешно используется такими казахстанскими предприятиями, как «КазМунайГаз», Павлодарский нефтехимический завод и Атырауский НПЗ.

Отметим, что участие в международных выставках укрепляет имидж «Спецкабеля». В условиях глобальной конкуренции российская компания демонстрирует способность адаптироваться к требованиям глобального рынка, предлагая качественные и востребованные решения.