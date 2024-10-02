Сергей Цивилев: «Новые вызовы — это возможность быстрого развития»

На состоявшейся в рамках III Евразийского экономического Форума сессии «Евразийская экономическая интеграция в энергетическом секторе: вызовы и преимущества» Министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал о создании новой Энергетической стратегии-2050, необходимости консолидации усилий для создания будущего энергетики России и энергетик дружественных стран, а также о стандартизации подходов в ТЭК.

«Сегодня невозможно представить современный мир без развития энергетики, общества и экономики. Мы наблюдаем стремительный рост потребления электроэнергии. У нас есть возможность оперативного развития за счет создания и тиражирования новых технологий, а также обмена эффективными решениями с дружественными странами», – сказал Сергей Цивилев.

III Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Евразийского Межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Кроме того, в этом году Форум приурочен к 10-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

По словам Главы Минэнерго России, сейчас весь мир находится в условиях энергоперехода. Для эффективной работы ТЭК дружественным странам следует консолидировать усилия. У всех участников должен быть доступ к новым технологиям и финансовым инструментам, а энергопереход должен строиться с учетом особенностей каждой страны.

«Мы открыты для всех дружественных стран, готовы вместе работать. Это не просто развитие, это создание целой экосистемы вокруг энергетики. Мы у себя сейчас говорим, что топливно-энергетический комплекс – это основа экономики Российской Федерации. Решая задачи ТЭК, развития энергетики, мы, по сути, запускаем в работу все сегменты экономики России», - подчеркнул Министр энергетики.

Он также отметил, что ТЭК является квалифицированным заказчиком, который развивает экосистему, что обуславливает необходимость развития интеграционного сотрудничества в смежных с энергетикой отраслях в рамках ЕАЭС.

Участники сессии обсудили влияние на энергетический комплекс развития интеграционных процессов в смежных отраслях, форматы взаимодействия стран ЕАЭС и государств-партнеров в энергетической сфере, а также стратегическое видение будущего евразийской интеграции.

«Все прирастают по потреблению электроэнергии. Топливно-энергетический комплекс обязан эти потребности удовлетворить. И наша задача создать надежную, безопасную систему, без ограничений с точки зрения развития. Для решения этой серьезной задачи должно быть единое мышление, единые подходы и общая экосистема», – заключил Сергей Цивилев.

Участниками дискуссии единогласно был поддержан тезис Сергея Цивилева о близости мышления и подходов по актуальным вопросам энергетической повестки на пространстве ЕАЭС, а также необходимости работы по развитию общего стратегического видения государств-членов.