Сергей Цивилев: «Новые вызовы — это возможность быстрого развития»

02 окт. 2024, 15:30:00
470
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

На состоявшейся в рамках III Евразийского экономического Форума сессии «Евразийская экономическая интеграция в энергетическом секторе: вызовы и преимущества» Министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал о создании новой Энергетической стратегии-2050, необходимости консолидации усилий для создания будущего энергетики России и энергетик дружественных стран, а также о стандартизации подходов в ТЭК.

«Сегодня невозможно представить современный мир без развития энергетики, общества и экономики. Мы наблюдаем стремительный рост потребления электроэнергии. У нас есть возможность оперативного развития за счет создания и тиражирования новых технологий, а также обмена эффективными решениями с дружественными странами», – сказал Сергей Цивилев.

III Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Евразийского Межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Кроме того, в этом году Форум приурочен к 10-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

По словам Главы Минэнерго России, сейчас весь мир находится в условиях энергоперехода. Для эффективной работы ТЭК дружественным странам следует консолидировать усилия. У всех участников должен быть доступ к новым технологиям и финансовым инструментам, а энергопереход должен строиться с учетом особенностей каждой страны.

«Мы открыты для всех дружественных стран, готовы вместе работать. Это не просто развитие, это создание целой экосистемы вокруг энергетики. Мы у себя сейчас говорим, что топливно-энергетический комплекс – это основа экономики Российской Федерации. Решая задачи ТЭК, развития энергетики, мы, по сути, запускаем в работу все сегменты экономики России», - подчеркнул Министр энергетики. 

Он также отметил, что ТЭК является квалифицированным заказчиком, который развивает экосистему, что обуславливает необходимость развития интеграционного сотрудничества в смежных с энергетикой отраслях в рамках ЕАЭС. 

Участники сессии обсудили влияние на энергетический комплекс развития интеграционных процессов в смежных отраслях, форматы взаимодействия стран ЕАЭС и государств-партнеров в энергетической сфере, а также стратегическое видение будущего евразийской интеграции. 

«Все прирастают по потреблению электроэнергии. Топливно-энергетический комплекс обязан эти потребности удовлетворить. И наша задача создать надежную, безопасную систему, без ограничений с точки зрения развития. Для решения этой серьезной задачи должно быть единое мышление, единые подходы и общая экосистема», – заключил Сергей Цивилев

Участниками дискуссии единогласно был поддержан тезис Сергея Цивилева о близости мышления и подходов по актуальным вопросам энергетической повестки на пространстве ЕАЭС, а также необходимости работы по развитию общего стратегического видения государств-членов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Энергетики России и Китая намерены расширить сотрудничество по широкому кругу актуальных тем
26 сент. 2024, 15:00:10
Главный диспетчерский центр Системного оператора посетила делегация Национальной энергетической администрации (НЭА) Китая, Китайского инженерного института возобновляемой энергетики и Представительства Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая в России. Китайская делегация под руководством заместителя главы НЭА Китая Сун Хункуня прибыла в Россию для участия во встрече министров энер...
Александр Новак провёл рабочую встречу с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым
25 сент. 2024, 13:00:07
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Вице-премьер подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на дружеской и взаимовыгодной основе. Россия активно содействует социально-экономическому развитию Южной Осетии, включая поддержку республики в части обе...
В Москве стартовало 3-е заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике
25 сент. 2024, 09:14:38
Сергей Мочальников открыл 3-е заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике.  Ключевой темой мероприятия стало обсуждение российских исследований, посвящённых различным аспектам ТЭК стран БРИКС. Кроме того, участники заседания проводят интенсивную работу по утверждению итогового коммюнике встречи Министров энергетики стран БРИКС, а также исследования Энергоплатформы по воп...
Сергей Цивилев обсудил с главой Приморского края Олегом Кожемяко развитие энергетики региона
24 сент. 2024, 14:30:14
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, включая строительство новых объектов генерации различных типов для покрытия растущих потребностей Приморья.  В частности, было принято решение о продолжении работ по модернизации и увеличению мощности существую...
О настоящем и будущем энергетики студенты ОмГТУ узнали на встрече со специалистами Омского РДУ
16 сент. 2024, 14:30:18
Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) провел ознакомительную встречу с второкурсниками энергетических специальностей Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Студентов ознакомили со структурой современной энергетики и передовыми цифровыми технологиями, применяемых в диспетчерских центрах при опер...
Сергей Цивилев и Андрей Воробьев обсудили развитие энергетического комплекса Московской области
13 сент. 2024, 14:30:06
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки объектов энергетики Подмосковья к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также перспективы развития энергетики региона. Глава энергетического Ведомства отметил, что для стабильного обеспечения работы энергетического комплекса московской агломераци...
Приоритетные транспортные проекты Удмуртии обсудили в Минтрансе России
12 сент. 2024, 17:00:16
Сегодня Министр транспорта РФ Роман Старовойт провел встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Обсуждались вопросы модернизации дорожной сети региона, реконструкция аэродромной инфраструктуры, поддержка воздушных перевозок. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию участков региональной автодороги Костино – Камбарка протяженностью 12,8 км, которая связывает Удмурти...
«Россети» и «НЭС Узбекистана» обсудили совместное внедрение цифровых систем
12 сент. 2024, 16:00:26
АО «Национальные электрические сети Узбекистана» изучает возможность внедрения платформы технологического управления РС-20, разработанной Группой «Россети». Этот программный комплекс уже применяется в РФ и Республике Беларусь. Презентация состоялась в рамках визита российской делегации в Ташкент. РС-20 – интеграционная платформа, которая позволяет устранить проблем...
Инициативу КРДВ по развитию локальной энергетики поддержали на ВЭФ
05 сент. 2024, 17:10:15
На полях Восточного экономического форума состоялось экспертное обсуждение развития энергетики Дальнего Востока на перспективу до 2050 года. В рамках сессии «Финансирование современной энергетики» руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов представил инициативу по привлечению инвестиций в проекты модернизации локальной энергетики. По его словам, необходимость р...
Инициативу КРДВ по развитию локальной энергетики Дальнего Востока поддержали на круглом столе АСИ
30 авг. 2024, 18:00:01
На площадке АСИ состоялся круглый стол «Развитие интеллектуальной энергетики на изолированных и труднодоступных территориях Крайнего Севера: проблемы и решения». Мероприятие было посвящено обсуждению результатов доклада, подготовленного Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Инфраструктурным центром «Энерджинет» и РЭА Минэнерго России в рамках исполнения до...
Денис Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
30 авг. 2024, 10:30:16
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В рамках встречи, на которой обсуждались вопросы развития судостроительной отрасли, глава региона представил свои предложения по строительству в новой верфи на острове Ягры в Северодвинске. Потребность в создании на Северо-Западе России новой...
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил перспективы развития сетевого комплекса региона с руководителями электросетевых компаний
29 авг. 2024, 15:45:11
В совещании приняли участие губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин. Участники встречи обсудили различные аспекты наиболее актуальной сегодня для электроэнергетики темы – перехода электросетевого комплекса региона на функционирование в условиях...
Системный оператор укрепляет сотрудничество с Монголией
29 авг. 2024, 09:30:00
В Улан-Баторе состоялось рабочее совещание с участием руководителей КОО «Национальный диспетчерский центр» Монголии (КОО «НДЦ») и директора Филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ Ивана Шипулина. На встрече обсуждались вопросы организации параллельной работы ЕЭС России и энергосистемы центрального региона Монголии, совершенствования оперативно-диспетчерского управ...
Директор ФРП Роман Петруца доложил Михаилу Мишустину о результатах работы Фонда за 10 лет и рассказал о ближайших планах
28 авг. 2024, 17:00:00
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей результаты работы ФРП за 10 лет и планы на ближайшее время, а также подтвердил докапитализацию Фонда на 300 млрд рублей. «ФРП финансирует целый ряд важнейших для всех наших направлений развития отраслей – это фармацевтика, автомобилестроение, электрот...
Задача Минэнерго – обеспечить надёжное снабжение электроэнергией жителей Курской области
28 авг. 2024, 16:00:00
Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Курскую область провёл совещание с врио Губернатора региона Алексеем Смирновым (https://t.me/gubernator_46) по вопросам обеспечения стабильного энергоснабжения региона. Министр отметил, что Минэнерго держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций и их оперативного реагирования на них. Кроме того, по решению Правительства РФ (htt...
ПАО «Россети Волга» и АО «Облкоммунэнерго» развивают партнерские отношения
28 авг. 2024, 11:30:13
В Саратове состоялось расширенное совещание генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова и генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Вадима Ойкина с участием представителей руководства компаний. Основная тема встречи – предстоящий переход электросетевых компаний на работу в условиях закона о системообразующих территориальных сетевых организация...
Состоялся визит гендиректора МАГАТЭ Р. Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов
27 авг. 2024, 17:00:00
27 августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси по приглашению генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева посетила площадки Курской АЭС и Курской АЭС-2 и город атомщиков Курчатов. Р. Гросси убедился, что Блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на пл...
Минэнерго провело выездное заседание Федерального штаба по подготовке Приволжского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов
26 авг. 2024, 09:45:00
Минэнерго провело заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Приволжского федерального округа (СКФО) к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов. В Минэнерго обратили внимание на то, что по итогам прошлого осенне-зимнего периода в отдельных регионах округа наблюдалось увеличение...
Минэнерго прорабатывает предложения по поддержке угольной отрасли Хакасии
22 авг. 2024, 13:45:13
Сергей Мочальников посетил Республику Хакасию с рабочим визитом. Замминистра провёл совещание с главой Хакасии Валентином Коноваловым и советником главы региона Николаем Шульгиновым. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе в сфере энергетики, в частности работу по повышению надёжности электросетевого комплекса, его модернизацию, а также дальнейшие планы по реализации соответс...
Госкорпорация Ростех посетила НИУ «МЭИ»
22 авг. 2024, 10:30:01
21 августа 2024 года прошла рабочая встреча управляющего директора по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елены Дружининой и ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева. Рабочая встреча стала важным шагом в обсуждении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые имеют стратегическое значение для организаций. Елена Дружинина обсудила пе...