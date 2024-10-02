«Акрон Холдинг» в 2026г введет завод по переработке отходов электроники в Ростовской области

ГК "Акрон Холдинг" в первой половине 2026 года введет в Ростовской области завод по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования, сообщила пресс-служба "Агентства инвестиционного развития" (АИР) региона.

Отмечается, что предприятие мощностью переработки 36 тыс. тонн в год разместится вблизи города Батайска. Строительство завода начнется в 2025 году.

Предприятие оснастят оборудованием, исключающим загрязнение почвы, воды и воздуха. Параллельно со строительством завода будет создаваться сеть сбора отходов электроники. Компания уже имеет подобный опыт создания сети экопунктов по сбору вторсырья в Москве и Подмосковье.

"Объем инвестиций в проект составит не менее 1 млрд рублей с перспективой роста до 2,5-4 млрд рублей и постепенным увеличением мощности переработки почти до 60 тыс. тонн в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора АИР Игоря Буракова.

Он добавил, что проект позволит перерабатывать до 40% отходов электронного и электротехнического оборудования, возвращать их в повторное использование для создания новых товаров, снизить нагрузку на экосистему.

Соглашение о реализации проекта было подписано между "Агентством инвестиционного развития" и "Акрон Холдингом" в рамках международной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Еще один партнер проекта - "Российский экологический оператор".

ГК "Акрон холдинг" - вертикально-интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла, занимается, в частности, заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ.