«Москабельмет» — прорыв года на спартакиаде #МОСПРОМ

Главным итогом участия Группы компаний «Москабельмет» в Спартакиаде #Моспром стал уникальный кубок, который спортсмены Группы получили на торжественной церемонии награждения лидеров соревнований. За рекордное количество шайб, забитых в хоккейных мачтах турнира, спортсмены получили специальный приз — «Прорыв года»! Вспоминаем, как проходила эта фееричная Спартакиада и чем еще она запомнилась.

Зажгли на льду

Пожалуй, одним из самых ярких событий завершившейся Спартакиады #Моспром стали хоккейные матчи, которые проводила команда «Москабельмет»/«МОСИТЛАБ». Часть из них завершилась просто феноменальным счетом — кабельщики буквально громили соперников, завершая встречи с фантастическим счетом: 13:2, 14:2... Всего в матчах хоккейного турнира игроки «Москабельмет»/ «МОСИТЛАБ» забили 55 шайб, благодаря чему не только завоевали серебряные награды, но и стали настоящим прорывом года.

И пусть золото в этот раз досталось другому сильному сопернику (единственному, кому уступили — всего лишь самую малость — спортсмены из ГК «Москабельмет»), победить в номинации «Прорыв года» — это еще почетнее. Помним на примере Олимпийских игр 2024, что иногда серебряные призеры входят в историю ярче, чем чемпионы.

В Спартакиаде #Моспром ГК «Москабельмет» приняла участие во второй раз. Команды были сформированы сразу по 9 видам спорта из 13 представленных. Самой многочисленной стала команда по хоккею, которую лично набирал капитан сборной «Москабельмет» Ян Анисов. Хоккеистов было 19! Также многочисленными были команды по мини-футболу (11 участников) и волейболу (10 участников). Сотрудники предприятий «Москабельмет» выступили также в киберспорте, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, плавании, бадминтоне.

Многие зарегистрировались не в одну, а в две и даже в три команды: например, транспортировщик 3 разряда Максим Серёженков и контролер кабельных изделий 4 разряда Иван Трутнев выступили за команды по бадминтону, киберспорту и мини-футболу. Активнее всех был сам капитан — Ян Анисов, генеральный директор «МОСИТЛАБ»: он представлял Группу в четырех видах спорта: хоккее, волейболе, шахматах и плавании!

В числе лидеров

Помимо обладателей номинации «Прорыв года» в финале Спартакиады сыграл и шахматист Алексей Салимов, плавильщик на установке непрерывного литья UPCAST завода «Элкат». Высоких результатов «Москабельмет» добился и в отборочном этапе, в котором Алексей завоевал серебро. В соревнованиях по киберспорту Dota 2 представители двух компаний Группы завоевали бронзу. «Завода Москабель»: бронировщик Сергей Кузнецов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Сергей Лабовский, опрессовщик 5 разряда Бектемир Ысаков, транспортировщик 3 разряда Максим Серёженков. От завода «Москабель-Обмоточные провода» выступил эмалировщик проволоки 4 разряда Владимир Семенов.

«Всего в состязании участвовало восемь команд, и мы вошли в тройку лидеров! Честно, было непросто. Первая игра была легкая, но во второй и третьей пришлось попотеть. Само мероприятие очень понравилось, прошло шикарно, почаще бы проводились такие события. С удовольствием снова примем участие. Сейчас поднаберемся опыта — и обязательно займем первое место!» — поделился эмоциями и планами Сергей Кузнецов.

Бронзовым призером этапа стала и Екатерина Юрина, старший инженер коммерческого отдела ООО «Элкат». В плавании на 200 метров она заняла третье место, как и на прошлой, дебютной для «Москабельмет» Спартакиаде.

Екатерина, как и ее коллега, планирует продолжить выступать в главном спортивном событии столичной промышленности:

«В Спартакиаде принимаю участие второй раз со стабильным результатом — в копилке уже два диплома о третьем месте. Возможно, кто-то и скажет: подумаешь, всего третье место... А меня это мотивирует на дальнейшие тренировки и участие в Спартакиаде в следующем году! Был такой душевный подъем и хорошее настроение, что после соревнований день закончила велопрогулкой!»

Вперед, к вершинам!

«Москабельмет» благодарит всех коллег за участие, красивые выступления на спортивных площадках, победные овации болельщиков и незабываемые эмоции. Начинаем отсчет до новой Спартакиады в следующем году! А в этом ждем других побед и высоких результатов — в первую очередь, в профессиональной сфере и, конечно, в подаче и реализации кайдзен-предложений. Вместе мы — сила и мощь!