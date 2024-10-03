Правительство выделило 1 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции
Правительство продолжает системную поддержку выпуска приоритетной промышленной продукции. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для производства востребованной предприятиями продукции будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
фонда кабмина и позволят поддержать не менее восьми инновационных проектов по разработке и созданию производства продукции в приоритетных отраслях промышленности, в том числе в сферах транспортного и нефтегазового машиностроения.
«Рассчитываем, что принятое решение поможет росту инвестиционной активности производителей высокотехнологичной продукции», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 3 октября.