Правительство выделило 1 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил проект бюджета Пермского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Собственные доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 215,6 млрд руб. На 2026 год планируется увеличение доходной части до 223,9 млрд руб., а в 2027 году - до 238,6 млрд руб. Дмитрий Махонин заявил о намерении продолжить работу с федеральными властями и...