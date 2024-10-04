Daccord выяснил самые частые ошибки россиян во время ремонта

Daccord инициировал собственное исследование , чтобы выяснить, на что, по мнению россиян, важно обращать внимание при ремонте в первую очередь. В рамках опроса, в котором приняли участие 10 000 человек из различных регионов, 82% респондентов ответили, что за последние 5 лет делали ремонт, а две трети из них признались, что впоследствии заметили недоработки. Основными проблемами россияне назвали нехватку розеток, а самый востребованным помощником при ремонте — электрика.

Так, на недостаточное количество розеток или неудобное их расположение жалуются почти треть россиян. Это коррелирует с тем, что почти четверть респондентов жалеют, что, приступая к ремонту, не составили четкого плана или дизайн-проекта. Чаще всего на непродуманную планировку электрики жалуются женщины: 30% против 23% мужчин.

Также опрошенные сошлись во мнении, что в ходе ремонта никак не обойтись без электрика — так считает более трети респондентов. С этим согласны и эксперты Daccord: без профессионала сложно правильно проложить кабель, выбрать корректное сечение кабелей и номиналов устройств защиты, определиться с оптимальным типом и размером электрощитка, установить устройства дифференциального тока. «Электрик обладает исчерпывающими знаниями, чтобы провести непростые расчеты для определения основных показателей электросети и подобрать надежное оборудование; знаком с нормами и правилами, которые следует соблюдать, чтобы избежать поломок, утечек тока, возгорания, а также располагает и в полной мере владеет специальными инструментами для монтажа электрооборудования любой сложности,» — комментирует руководитель отдела технической экспертизы производителя электротехнического оборудования Daccord (ранее Legrand) Сергей Савельев.

С заметным отрывом идет другой важный помощник — отделочник (специалист, который клеит плитку, обои, красит стены и пр.), в его незаменимости уверены 18% опрошенных. В том, что для успешного ремонта необходим дизайнер, уверены 16% россиян, сантехник — 13%.

Согласно опросу, ремонт для россиян — это в первую очередь способ сделать дом красивее и уютнее. Так ответили 57% респондентов (61% женщин и 52% мужчин). Четверть начинают работы, чтобы сделать дом более безопасным и функциональным. И только 17% ответили, что задумываются о ремонте, только когда что-то вышло из строя. В целом же почти 40% россиян считают, что обновлять интерьер нужно раз в 4-7 лет.