Daccord выяснил самые частые ошибки россиян во время ремонта

47 минут назад
128
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Daccord
Авторы и источники / Правообладателям

Daccord инициировал собственное исследование , чтобы выяснить, на что, по мнению россиян, важно обращать внимание при ремонте в первую очередь. В рамках опроса, в котором приняли участие 10 000 человек из различных регионов, 82% респондентов ответили, что за последние 5 лет делали ремонт, а две трети из них признались, что впоследствии заметили недоработки. Основными проблемами россияне назвали нехватку розеток, а самый востребованным помощником при ремонте — электрика.

Так, на недостаточное количество розеток или неудобное их расположение жалуются почти треть россиян. Это коррелирует с тем, что почти четверть респондентов жалеют, что, приступая к ремонту, не составили четкого плана или дизайн-проекта. Чаще всего на непродуманную планировку электрики жалуются женщины: 30% против 23% мужчин.

Также опрошенные сошлись во мнении, что в ходе ремонта никак не обойтись без электрика — так считает более трети респондентов. С этим согласны и эксперты Daccord: без профессионала сложно правильно проложить кабель, выбрать корректное сечение кабелей и номиналов устройств защиты, определиться с оптимальным типом и размером электрощитка, установить устройства дифференциального тока. «Электрик обладает исчерпывающими знаниями, чтобы провести непростые расчеты для определения основных показателей электросети и подобрать надежное оборудование; знаком с нормами и правилами, которые следует соблюдать, чтобы избежать поломок, утечек тока, возгорания, а также располагает и в полной мере владеет специальными инструментами для монтажа электрооборудования любой сложности,» — комментирует руководитель отдела технической экспертизы производителя электротехнического оборудования Daccord (ранее Legrand) Сергей Савельев.

С заметным отрывом идет другой важный помощник — отделочник (специалист, который клеит плитку, обои, красит стены и пр.), в его незаменимости уверены 18% опрошенных. В том, что для успешного ремонта необходим дизайнер, уверены 16% россиян, сантехник — 13%.

Согласно опросу, ремонт для россиян — это в первую очередь способ сделать дом красивее и уютнее. Так ответили 57% респондентов (61% женщин и 52% мужчин). Четверть начинают работы, чтобы сделать дом более безопасным и функциональным. И только 17% ответили, что задумываются о ремонте, только когда что-то вышло из строя. В целом же почти 40% россиян считают, что обновлять интерьер нужно раз в 4-7 лет.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ДАККОР
Daccord® — это новый бренд электротехнических изделий, который пришел на смену бренду Legrand на российском рынке. Daccord производит и поставляет оборудование и комплексные решения для жилых, коммерческих, административных и промышленных объектов.
Дмитрий Лосев о цифровой трансформации IEK GROUP
час назад
Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP, стал гостем программы «ИТ Трансформация» на телеканале «Про бизнес». Он рассказал о стратегии цифровой трансформации компании. IEK GROUP начала активную цифровизацию в 2021 году. За последние три года компания уже сделала существенный шаг вперед, но бизнес пр...
Компания:
IEK GROUP
Режкабель начал новый сезон профориентационной работы
6 часов назад
Режевской кабельный завод продолжает активно реализовывать профориентационную работу в рамках образовательного проекта «Потенциал». Завод организуют различные мероприятия, которые позволяют эффективно настроить коммуникацию со старшеклассниками, привлечь подрастающее поколение в кабельную отрасль, а также показать преимущества работы на заводе. В этом учебном году Режкабель планируе...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
Новый грозозащитный трос от EKF: молния не нарушит производственные планы
03 окт. 2024, 18:00:25
Бренд EKF представляет новинку для надежной защиты крупных промышленных объектов от попадания прямого удара молнии — трос стальной грозозащитный 50 мм² в бухтах по 25 м. Монтируется над защищаемым объектом и отводит заряд молнии в землю с помощью токоотводов. Он значительно более гибкий и удобный в монтаже, чем традиционные стальные прутки. Трос EKF подойдет для комплексной защиты пр...
Компания:
EKF (Электрорешения)
Сочетание искусства и современных технологий — экспозиция IEK GROUP на Interlight-2024
03 окт. 2024, 15:00:15
Почти 24 000 гостей и более 600 компаний из России, Белоруссии, Турции, Китая, Индии, Вьетнама и Европы — столько собрала выставка Interlight-2024. Но даже при таком количестве участников выделялась экспозиция IEK GROUP — яркая, многогранная, современная, как и ассортимент IEK! IEK GROUP представила на Interlight-2024 модульное арт-простр...
Компания:
IEK GROUP
КЭАЗ обновил базу КЭАЗ для nanoCAD BIM Электро
03 окт. 2024, 12:45:12
Современные реалии требуют от проектировщиков оперативного создания документации, при этом сложность технических решений и уровень требований к проектам постоянно растут. Справиться с этими задачами помогает использование САРП. Чтобы вы могли без проблем работать с КЭАЗ, обновлена база продукции для nanoCAD BIM Электро.   Обновленная база включает в себя все новинки ассортимента КЭАЗ. Это...
Компания:
КЭАЗ
Благодаря каким кабелям ходят суда? «Москабельмет» расскажет на OMR 2024
03 окт. 2024, 10:45:04
На выставке OMR 2024 «Москабельмет» не только выступит в деловой программе, но также участвует в экспозиции с собственным стендом. Эффективные решения для проектов судостроительных и судоремонтных компаний представят сразу два дочерних предприятия Группы. Две компании под мощным брендом Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборуд...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Абсолют кабель
03 окт. 2024, 10:00:04
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Абсолют кабель, закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Ростов-на-Дону (ИП Гайдаров Х.М. магазин «Кабель-провод»). Образец кабеля ВВГ-Пнг-(А)-LS 3x2,5 торговой марки Абсолют кабель был отобран и отправлен в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний на соответствие требовани...
Кольчугинский завод специальных сплавов расширяет спектр своих производственных возможностей
03 окт. 2024, 09:45:04
Кольчугинский завод специальных сплавов (КЗСС) может производить полный цикл продукции из нержавеющих и специальных сталей. Завод выпускает нержавеющие бесшовные трубы, цветной прокат из меди и медесодержащих сплавов (прутки, трубы). В литейном цехе отлажен полный цикл производства продукции из сплавов цветных металлов. На заводе имеется 5 уникальных горизонтальных гидравлических прессов усилие...
Делегация ВНИИКП приняла участие в работе выставки Wire China 2024
03 окт. 2024, 09:14:47
ВНИИКП в очередной раз посетила Китай с целью участия в работе выставки «Wire China 2024», тем самым расширяя сферу сотрудничества с компаниями стран азиатско-тихоокеанского региона и определяя новые направления деятельности.  «Wire China» — крупнейшая ежегодная выставка в азиатском регионе в области кабельной промышленности. Более 800 компаний-экспонентов, бо...
Компания:
ВНИИКП
«Москабельмет» — прорыв года на спартакиаде #МОСПРОМ
02 окт. 2024, 16:45:00
Главным итогом участия Группы компаний «Москабельмет» в Спартакиаде #Моспром стал уникальный кубок, который спортсмены Группы получили на торжественной церемонии награждения лидеров соревнований. За рекордное количество шайб, забитых в хоккейных мачтах турнира, спортсмены получили специальный приз — «Прорыв года»! Вспоминаем, как проходила эта фееричная Спартакиада и...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
«Камский кабель» подтвердил соответствие продукции требованиям АЭС
02 окт. 2024, 13:45:09
Компания "Камский кабель" получила сертификаты, подтверждающие соответствие продукции требованиям для поставок на объекты атомной энергетики. Соответствующие нормативные документы выдал орган по сертификации, аккредитованный государственной корпорацией "Росатом". Процедуру, утвержденную приказом Ростехнадзора, успешно прошли огнестойкие силовые кабели на напряжение 0,66 и 1...
Компания:
Камкабель (Камский кабель)
Изделия Электрощит Самара включены в Реестр МИНПРОМТОРГа РФ
02 окт. 2024, 13:15:09
Измерительные трансформаторы серии ТОЛ-СЭЩ производства Электрощит Самара включены Министерством промышленности и торговли РФ в Реестр промышленной продукции, изготовленной на территории РФ (Реестр МИНПРОМТОРГа). Включение измерительных трансформаторов в Реестр МИНПРОМТОРГа позволяет упростить процедуру подтверждения страны происхождения продукции компании, в состав которой включены трансформат...
Компания:
Электрощит Самара
Кабельная линия «ITK+IEK» прошла испытания на огнестойкость
02 окт. 2024, 12:30:17
Огнестойкая кабельная линия «ITK+IEK Cabline FR» («Каблайн эф эр») получила сертификат соответствия пожарной безопасности по ГОСТ Р 53316-2021. Это позволяет использовать решение в системах противопожарной защиты. В ходе испытаний проверялось, как долго кабельная линия сохраняет работоспособность под воздействием пламени. Согласно станд...
Компания:
IEK GROUP
ЭЛКА-Кабель приняла участие в Региональном инновационном форуме Южно-Уральской железной дороги
02 окт. 2024, 12:15:08
25 сентября в Челябинске состоялся IV Региональный инновационный форум Южно-Уральской железной дороги под названием «Технологическое завтра», в котором компания ЭЛКА-Кабель приняла участие. Региональный инновационный форум проходит ежегодно с 2021 года и является площадкой для взаимодействия представителей железной дороги, научного сообщества, органов государственной власти, инновац...
Сотрудник КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области
02 окт. 2024, 11:30:08
Сотрудник Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Алексей Деменков отмечен благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области. Также он получил подарки с фирменной символикой Завода от генерального директора Сергея Кутенева. Алексей – студент четвертого курса Орловского техникума путей сообщения им. Лапочкина. Он успешно совмещает работу по индивидуальному граф...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Алюминиевый Вестник: Акцент на дизайн
02 окт. 2024, 11:15:19
Предлагаем Вам ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе Акцент на дизайн От первого лицаЕкатерина Черкес-заде – Промышленный дизайн в России: от подражания к поиску собственной идентичности Актуально Будущее за Москвой Это интересно От Жюля Верна до Loftello Кал...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
«Сарансккабель» принял участие в молодежном форуме труда «Здесь и сейчас»
02 окт. 2024, 10:15:00
В Саранске прошел молодежный форум труда «Здесь и сейчас», который объединил студентов вузов, техникумов и колледжей, а также представителей работодателей Мордовии.  «Сарансккабель» в числе других предприятий и организаций республики представил вакантные места для трудоустройства молодых людей.  На завод требуются молодые кадры разных специальностей – от...
Компания:
Сарансккабель
Группа «Терра-Ток» открыла заседание Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области
02 окт. 2024, 09:15:00
Группа «Терра-Ток» выступила с приветственным словом на открытом заседании Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, проводимого в рамках Всероссийского совещания по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. Электротехническая группа компаний «Терра-Ток» выступила на открытом заседании...
Компания:
Терра-Ток
СПЕЦКАБЕЛЬ презентовал кабели в Шанхае и Алматы
01 окт. 2024, 17:00:02
В сентябре предприятие «Спецкабель» стало участником двух промышленных выставок, которые укрепили позиции компании на международной арене и открыли новые горизонты для взаимодействия с зарубежными партнерами. Первая выставка, в которой участвовал «Спецкабель», – China International Industry Fair в Шанхае. «Спецкабель» представил продукцию на коллективно...
Компания:
НПП Спецкабель
РУСЭЛ ведет в Санкт-Петербурге монтаж РУНН
01 окт. 2024, 16:30:00
В Санкт-Петербурге сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) монтируют распределительные устройства РУНН для одной из отечественных энергомашиностроительных корпораций. В настоящий момент установлено 8 шкафов постоянного тока и 3 шкафа переменного тока. Ведется сборка металлоконструкций для подвешивания шинопроводов. «Сейчас на объекте проводятся работы п...