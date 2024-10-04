Партнеры АО «Сетевая компания» начали испытания кабельной системы 500 кВ полностью российского производства

В условиях санкционного давления татарстанские предприятия, являющиеся партнерами АО «Сетевая компания», разработали отечественную кабельную систему 500 кВ. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с максимально возможным сечением медной жилы выпускает ООО «Завод Таткабель», а завод СКАТ (Силовая Кабельная Арматура Татарстана) меньше чем за год разработал высокотехнологичную и наукоемкую кабельную арматуру 500 кВ. Кабели 500 кВ используются для подключения энергоблоков ГЭС и АЭС к открытым распределяющим устройствам, передачи напряжения на большие расстояния, снабжения электроэнергией крупные мегаполисы или заводы-гиганты. Отметим, что АО «Сетевая компания» также эксплуатирует объекты электросетевого хозяйства уровнем напряжения 500 кВ.

Сейчас отечественная кабельная система проходит типовые испытания в аккредитованном испытательном центре «Таткабель». Производитель кабельной арматуры добавил требования к условиям проведения данных испытаний: в кабельную систему 500 кВ к двум штекерным муфтам в ячейке с элегазовойизоляцией добавлены две штекерные муфты в ячейке с масляной изоляцией с трансформаторным маслом.

В течение месяца разработчики проведут проверку, максимально воссоздав условия работы штекерных муфт в кожухах трансформаторных вводов.