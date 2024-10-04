Заместитель Премьер-министра Сербии Александр Вулин провел рабочую встречу с главой Группы «Россети» Андреем Рюминым

Стороны рассмотрели основные итоги переговоров, состоявшихся в рамках деловой поездки российской делегации в Белград. Андрей Рюмин подчеркнул большое внимание, которое Александр Вулин уделяет развитию отношений РФ и Сербии, и поблагодарил за участие в организации визита.

Вице-премьер Александр Вулин поблагодарил господина Рюмина за визит делегации Группы «Россети», отметив, что рад продолжению сотрудничества. «Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции в отношении Российской Федерации, и мы гордимся этим. Сербия не будет менять свою политику и не станет поддерживать антироссийские настроения. Российские инвестиции и граждане в нашей стране могут чувствовать себя уверенно», – подчеркнул Александр Вулин.

«У нас была очень насыщенная программа поездки, в рамках которой удалось наметить направления работы, представляющие взаимный интерес. Выделю обмен опытом проектирования, эксплуатации и управления сетевым комплексом, задачи цифровой трансформации. Также актуальной задачей для всех стран сегодня является обеспечение безопасности инфраструктуры, включая информационную. Эта проблематика может стать еще одной темой сотрудничества энергокомпаний России и Сербии», – сказал Андрей Рюмин.

Отдельной темой встречи стала подготовка к 20-му заседанию Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, который должен пройти в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге под председательством Министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Министра Ненада Поповича, отвечающего за международное экономическое сотрудничество в Правительстве Республики Сербии.