Заместитель Премьер-министра Сербии Александр Вулин провел рабочую встречу с главой Группы «Россети» Андреем Рюминым

04 окт. 2024, 17:15:18
373
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

Стороны рассмотрели основные итоги переговоров, состоявшихся в рамках деловой поездки российской делегации в Белград. Андрей Рюмин подчеркнул большое внимание, которое Александр Вулин уделяет развитию отношений РФ и Сербии, и поблагодарил за участие в организации визита.

Вице-премьер Александр Вулин поблагодарил господина Рюмина за визит делегации Группы «Россети», отметив, что рад продолжению сотрудничества. «Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции в отношении Российской Федерации, и мы гордимся этим. Сербия не будет менять свою политику и не станет поддерживать антироссийские настроения. Российские  инвестиции и граждане в нашей стране могут чувствовать себя уверенно», – подчеркнул Александр Вулин.

«У нас была очень насыщенная программа поездки, в рамках которой удалось наметить направления работы, представляющие взаимный интерес. Выделю обмен опытом проектирования, эксплуатации и управления сетевым комплексом, задачи цифровой трансформации. Также актуальной задачей для всех стран сегодня является обеспечение безопасности инфраструктуры, включая информационную. Эта проблематика может стать еще одной темой сотрудничества энергокомпаний России и Сербии», – сказал Андрей Рюмин.

Отдельной темой встречи стала подготовка к 20-му заседанию Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, который должен пройти в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге под председательством Министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Министра Ненада Поповича, отвечающего за международное экономическое сотрудничество в Правительстве Республики Сербии.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
Дмитрий Патрушев обозначил важнейшие точки роста Сибирского федерального округа
04 окт. 2024, 14:45:14
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в Новосибирске провёл совещание, посвящённое развитию СФО. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, главы всех 10 регионов, входящих в него, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Министра экономического развития Дм...
«Россети» обсудили развитие международного сотрудничества с Правительством и ведущей энергокомпанией Сербии
04 окт. 2024, 14:00:08
Делегация ПАО «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым продолжает рабочий визит в Белград, в ходе которого состоялась серия встреч, посвященных развитию энергетического сотрудничества России и Сербии, возможностям для научно-технического обмена и подготовки высококвалифицированных кадров. Андрей Рюмин провел переговоры с Премьер-министром Республики Сербии Милошем...
«Россети» готовы объединить усилия с энергетиками Сербии для инновационного развития сетевого комплекса
03 окт. 2024, 17:30:00
Министр горной промышленности и энергетики Республики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Белграде обсудили продолжение взаимодействия в энергетической сфере, подготовку квалифицированных кадров для отрасли, возможности для реализации совместных инновационных проектов. Было отмечено, что энергетика сейчас проходит этап т...
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич обсудил с Андреем Рюминым новые возможности развития кооперации в сетевом комплексе
03 окт. 2024, 15:30:15
Состоялась встреча Премьер-министра Республики Сербии Милоша Вучевича и Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, который посещает с рабочим визитом Белград. Стороны обсудили актуализацию Меморандума о взаимодействии, заключенного ранее Правительством Сербии и Группой «Россети», рассмотрели возможности для углубления сотрудничества. «Сербия заинтересова...
Сергей Цивилев: «Новые вызовы — это возможность быстрого развития»
02 окт. 2024, 15:30:00
На состоявшейся в рамках III Евразийского экономического Форума сессии «Евразийская экономическая интеграция в энергетическом секторе: вызовы и преимущества» Министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал о создании новой Энергетической стратегии-2050, необходимости консолидации усилий для создания будущего энергетики России и энергетик дружественных стран, а также о стандартизации...
Энергетики России и Китая намерены расширить сотрудничество по широкому кругу актуальных тем
26 сент. 2024, 15:00:10
Главный диспетчерский центр Системного оператора посетила делегация Национальной энергетической администрации (НЭА) Китая, Китайского инженерного института возобновляемой энергетики и Представительства Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая в России. Китайская делегация под руководством заместителя главы НЭА Китая Сун Хункуня прибыла в Россию для участия во встрече министров энер...
Александр Новак провёл рабочую встречу с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым
25 сент. 2024, 13:00:07
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Вице-премьер подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на дружеской и взаимовыгодной основе. Россия активно содействует социально-экономическому развитию Южной Осетии, включая поддержку республики в части обе...
В Москве стартовало 3-е заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике
25 сент. 2024, 09:14:38
Сергей Мочальников открыл 3-е заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике.  Ключевой темой мероприятия стало обсуждение российских исследований, посвящённых различным аспектам ТЭК стран БРИКС. Кроме того, участники заседания проводят интенсивную работу по утверждению итогового коммюнике встречи Министров энергетики стран БРИКС, а также исследования Энергоплатформы по воп...
Сергей Цивилев обсудил с главой Приморского края Олегом Кожемяко развитие энергетики региона
24 сент. 2024, 14:30:14
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, включая строительство новых объектов генерации различных типов для покрытия растущих потребностей Приморья.  В частности, было принято решение о продолжении работ по модернизации и увеличению мощности существую...
О настоящем и будущем энергетики студенты ОмГТУ узнали на встрече со специалистами Омского РДУ
16 сент. 2024, 14:30:18
Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) провел ознакомительную встречу с второкурсниками энергетических специальностей Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Студентов ознакомили со структурой современной энергетики и передовыми цифровыми технологиями, применяемых в диспетчерских центрах при опер...
Сергей Цивилев и Андрей Воробьев обсудили развитие энергетического комплекса Московской области
13 сент. 2024, 14:30:06
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки объектов энергетики Подмосковья к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также перспективы развития энергетики региона. Глава энергетического Ведомства отметил, что для стабильного обеспечения работы энергетического комплекса московской агломераци...
Приоритетные транспортные проекты Удмуртии обсудили в Минтрансе России
12 сент. 2024, 17:00:16
Сегодня Министр транспорта РФ Роман Старовойт провел встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Обсуждались вопросы модернизации дорожной сети региона, реконструкция аэродромной инфраструктуры, поддержка воздушных перевозок. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию участков региональной автодороги Костино – Камбарка протяженностью 12,8 км, которая связывает Удмурти...
«Россети» и «НЭС Узбекистана» обсудили совместное внедрение цифровых систем
12 сент. 2024, 16:00:26
АО «Национальные электрические сети Узбекистана» изучает возможность внедрения платформы технологического управления РС-20, разработанной Группой «Россети». Этот программный комплекс уже применяется в РФ и Республике Беларусь. Презентация состоялась в рамках визита российской делегации в Ташкент. РС-20 – интеграционная платформа, которая позволяет устранить проблем...
Инициативу КРДВ по развитию локальной энергетики поддержали на ВЭФ
05 сент. 2024, 17:10:15
На полях Восточного экономического форума состоялось экспертное обсуждение развития энергетики Дальнего Востока на перспективу до 2050 года. В рамках сессии «Финансирование современной энергетики» руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов представил инициативу по привлечению инвестиций в проекты модернизации локальной энергетики. По его словам, необходимость р...
Инициативу КРДВ по развитию локальной энергетики Дальнего Востока поддержали на круглом столе АСИ
30 авг. 2024, 18:00:01
На площадке АСИ состоялся круглый стол «Развитие интеллектуальной энергетики на изолированных и труднодоступных территориях Крайнего Севера: проблемы и решения». Мероприятие было посвящено обсуждению результатов доклада, подготовленного Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Инфраструктурным центром «Энерджинет» и РЭА Минэнерго России в рамках исполнения до...
Денис Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
30 авг. 2024, 10:30:16
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В рамках встречи, на которой обсуждались вопросы развития судостроительной отрасли, глава региона представил свои предложения по строительству в новой верфи на острове Ягры в Северодвинске. Потребность в создании на Северо-Западе России новой...
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил перспективы развития сетевого комплекса региона с руководителями электросетевых компаний
29 авг. 2024, 15:45:11
В совещании приняли участие губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин. Участники встречи обсудили различные аспекты наиболее актуальной сегодня для электроэнергетики темы – перехода электросетевого комплекса региона на функционирование в условиях...
Системный оператор укрепляет сотрудничество с Монголией
29 авг. 2024, 09:30:00
В Улан-Баторе состоялось рабочее совещание с участием руководителей КОО «Национальный диспетчерский центр» Монголии (КОО «НДЦ») и директора Филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ Ивана Шипулина. На встрече обсуждались вопросы организации параллельной работы ЕЭС России и энергосистемы центрального региона Монголии, совершенствования оперативно-диспетчерского управ...
Директор ФРП Роман Петруца доложил Михаилу Мишустину о результатах работы Фонда за 10 лет и рассказал о ближайших планах
28 авг. 2024, 17:00:00
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей результаты работы ФРП за 10 лет и планы на ближайшее время, а также подтвердил докапитализацию Фонда на 300 млрд рублей. «ФРП финансирует целый ряд важнейших для всех наших направлений развития отраслей – это фармацевтика, автомобилестроение, электрот...
Задача Минэнерго – обеспечить надёжное снабжение электроэнергией жителей Курской области
28 авг. 2024, 16:00:00
Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Курскую область провёл совещание с врио Губернатора региона Алексеем Смирновым (https://t.me/gubernator_46) по вопросам обеспечения стабильного энергоснабжения региона. Министр отметил, что Минэнерго держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций и их оперативного реагирования на них. Кроме того, по решению Правительства РФ (htt...