Дополнительный путь построят для трамваев в районе ВДНХ
07 окт. 2024, 16:15:02
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В Останкинском районе построят трамвайный узел. Разработка проекта планировки территории (ППТ) с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира уже началась, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Для повышения пропускной способности узла и сокращения времени поездок пассажиров планируют разделить трамвайные маршруты разных направлений.
«На действующем участке трамвайной линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них — № 11 и 25 — следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25. Строительство третьего дополнительного пути обеспечит беспрепятственный проезд трамваев разных направлений», — рассказал Владимир Ефимов.
По оценке специалистов Института генплана Москвы, дополнительный путь позволит сократить время проезда узла трамваями маршрута № 17. Транспорт будет двигаться без дополнительных остановок, а пассажиры смогут быстрее добираться до пунктов назначения.
«Согласно разрабатываемому ППТ, в рамках строительства третьего дополнительного пути предусматривается устройство нового остановочного пункта с приподнятой платформой и пандусом для удобной посадки и высадки маломобильных групп населения, а также установка пешеходных ограждений и навигационных табло», — уточнила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
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