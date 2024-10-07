На Угличской ГЭС смонтировано рабочее колесо новой гидротурбины

В рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Угличской ГЭС собрано и установлено в шахту рабочее колесо новой гидротурбины, продолжается выполнение работ по замене гидроагрегата со станционным № 1.

Гидроагрегат № 1 был введен в работу 8 декабря 1940 года. На тот момент это была крупнейшая по своим размерам гидротурбина в мире (диаметр рабочего колеса 9 м). За более чем 80 лет работы гидроагрегат достиг высокой степени износа, в связи с чем было принято решение о его замене.

Новый гидроагрегат изготовлен на предприятиях российской компании «Силовые машины». Новое оборудование будет обладать повышенной мощностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Его мощность увеличится на 18% - с 55 МВт до 65 МВт. В настоящее время продолжаются работы по замене гидроагрегата, на следующем этапе будет произведен монтаж ротора и других узлов генератора, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам. Работы выполняют специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (дочернее общество РусГидро). После ввода в эксплуатацию гидроагрегата №1 проект по замене всех гидроагрегатов Угличской ГЭС будет завершен.

Модернизация Угличской ГЭС не ограничивается обновлением гидроагрегатов. К настоящему времени закончена замена силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств. Заменены аварийные затворы и сороудерживающие решетки гидроагрегатов. В сентябре 2024 года были заменены ремонтные затворы, запланирована замена рабочих затворов водосбросной плотины.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 624 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 144 генератора, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.