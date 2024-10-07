«Пермская судоверфь» построит два электросудна проекта «Москва 2.0»

"Пермская судоверфь" (ПСВ, управляется Sitronics Group) построит два электросудна проекта "Москва 2.0". Об этом сообщили 3 октября в Фонде развития Пермского края.



Как отмечается, в рамках контракта с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) в 2026 году компания Emperium (входит в Sitronics Group) построит шесть прогулочных электросудов судов "Москва 2.0". Четыре электросудна будут построены на верфи Emperium в Отрадном Ленинградской области, два – на "Пермской судоверфи".



Для ПСВ "Москва 2.0" станет первым проектом по строительству прогулочных электросудов. Они будут полностью произведены пермскими корабелами в регионе от достапельного этапа до сдаточного, то есть от обработки металла и сварки секций корпусов судов до их испытаний перед сдачей заказчику на воде. Решение передать строительство части электросудов из партии Пермской судоверфи связано с несколькими факторами, рассказал генеральный директор предприятия Николай Малухин.

«Сейчас мы выполняем заказы по строительству причальных комплексов для электросудов Москвы, в работе обычные причальные комплексы для региона. В этом году также мы должны начать формирование секций корпуса круизного электросудна “Байкал” гостиничного типа. При этом мощности верфи позволяют взять в реализацию еще несколько проектов. Это позволит верфи Emperium в Ленобласти разгрузить свои стапели и взять новые заказы. Закладку обоих электросудов модели “Москвы 2.0” мы планируем в первой половине 2025 года, а сдачу – к навигации 2026 года», – отметил руководитель ПСВ.

Напомним, проект "Москва 2.0" является электроверсией теплохода "Москва" Р-51, который в советское время стал успешным проектом и долгое время был самым популярным типом речных прогулочных судов. Закладка головного электросудна, строящегося для компании "ВодоходЪ", прошла на верфи Emperium в Ленинградской области 14 мая 2022 года.



Мощности "Пермской судоверфи" расположены на базе бывшего Пермского судостроительного завода "Кама". С октября 2023 года участниками ООО "ПСВ", зарегистрированного в июле 2021 года, являются АО "Фонд развития Пермского края" (75%) и входящее в Sitronics Group ООО "Эмпериум" (25%).



Прогулочное судно проекта "Москва 2.0" – справка