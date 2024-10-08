Электростанции СГК в сентябре увеличили выработку электроэнергии на 31%

Электростанции СГК в сентябре 2024 года поставили в объединенную энергосистему страны 5925 млн кВт⋅ч.

В абсолютных значениях самую большую выработку показали (млн кВт⋅ч):

Рефтинская ГРЭС — 1461;

Новосибирская ТЭЦ-5 — 640;

Красноярская ГРЭС-2 — 481;

Беловская ГРЭС — 477;

Приморская ГРЭС — 454;

Томь-Усинская ГРЭС — 417.

Объем выработки по электростанциям СГК во второй ценовой зоне (Сибирь) вырос на 31%, а в целом по компании (с учетом Рефтинской и Приморской ГРЭС) — на 14%.

Руководитель управления Дирекции СГК по работе на энергорынках Александр Резюков объяснил рост производства электроэнергии целым рядом причин, главная из которых связана со снижением выработки гидроэлектростанций Сибири на 14%. Крупнейшая станция региона — Саяно-Шушенская ГЭС — на фоне низкого уровня осадков в летний период сократила выработку сразу на 39%. Вторая причина увеличения выработки тепловой генерации связана с продолжающимся ростом потребления электроэнергии в Сибири на фоне снижения температуры наружного воздуха относительно сентября прошлого года на 2,6℃. И, наконец, продолжающееся увеличение нагрузки Тайшетского алюминиевого завода по отношению к прошлому году и рост потребления майнинга также способствовали росту потребления электроэнергии во второй ценовой зоне. Вместе с тем, как отметил Александр Резюков, Рефтинская ГРЭС в сентябре показала снижение выработки на 21%. Это связано с продолжающейся на станции модернизацией блоков №1 и №4.