«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения сел Красный Яр и Ленинское Энгельсского района

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали воздушную линию 10 кВ №2 от подстанции 220/110/10 кВ «Красный Яр», питающую эти населенные пункты.

В ходе ремонта линии электропередачи энергетики заменили 30 опор и дополнительно установили еще двадцать восемь. К ним на 174 изоляторах подвесили 3 км провода. На 20 опорах заменили вязку проводов. В отдельных случаях, где это было необходимо, на опорах обновили нумерацию и постоянные обозначения.

«Саратовские распределительные сети» выполнили ремонтные работы в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонт позволил повысить надежность работы линии электропередачи и обеспечить условия для бесперебойного электроснабжения потребителей в период прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов.