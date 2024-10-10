Андрей Рюмин: «Россети» реализуют комплекс мер для повышения эффективности поставок при импортозамещении

Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийской конференции в сфере госзакупок рассказал о влиянии импортозамещения на качество и стоимость электротехнической продукции. Мероприятие организовано ФАС России, в нем участвуют глава ведомства Максим Шаскольский, руководство субъектов РФ, госкорпораций и бизнеса.

Как отметил Андрей Рюмин, с учетом введенных против России санкций и растущих угроз техническая политика Группы «Россети» ориентирована на применение оборудования, систем, устройств и программных комплексов отечественного производства. Успешная реализация корпоративного плана импортозамещения позволила в разы сократить долю зарубежной продукции в закупках, которая сейчас составляет порядка 6-7%.

Однако некоторые виды высоковольтного оборудования не производятся в России. Поэтому «Россети» активно взаимодействуют с партнерами из дружественных стран, включая Китай и Индию. Кроме того, из-за уменьшения числа зарубежных игроков на отечественном рынке сократилось предложение, что отразилось на стоимости товаров для сетевого комплекса (по отдельным группам фиксируется рост цен на 50-80%).

«Для решения этих проблем нужно развивать конкуренцию на внутреннем рынке, искать баланс между нормативным регулированием и текущей конъюнктурой. Со своей стороны готовы усилить сотрудничество с российскими поставщиками, которые наращивают компетенции и расширяют продуктовые линейки», – сказал Андрей Рюмин.

В числе задач, которые могут решаться совместно, он выделил повышение качества оборудования и проведение высоковольтных испытаний. Для этого Группа «Россети» может использовать возможности собственного научно-технического центра и Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которая с этого года работает в Санкт-Петербурге.