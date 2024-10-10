Научно-практическая конференция ПАО «КУМЗ». Технологии развития

10 октября прошла IX корпоративная научно-практическая конференция ПАО «КУМЗ» «Новые времена – новые возможности в производстве изделий из алюминиевых сплавов». В ней приняли участие свыше 60 руководителей и специалистов промышленных предприятий и научных центров России.

Конференция вобрала широкий спектр вопросов, связанных с обсуждением результатов совместных реализуемых проектов, перспектив прикладного сотрудничества, возможных вариантов дальнейшего повышения квалификации сотрудников КУМЗа. Особый акцент форуму придал тот факт, что проведением научно-практической конференции завершилась юбилейная программа текущего года, посвященная 80-летию Каменск-Уральского металлургического завода. История КУМЗа богата на реализацию крупных проектов развития, ориентированных на запросы авиа-, судо-, автомобилестроения, нефтегазового и строительного комплексов, атомной энергетики. Развитие лучших традиций в работе по совместным проектам стало ведущей темой конференции.



Во вступительном слове генеральный директор ПАО «КУМЗ» Василий РАДЬКО подчеркнул сохранение преемственности в организации и тематике корпоративных форумов КУМЗа. 20 лет назад, в октябре'2004, предприятие провело свою первую в постсоветской истории научно-практическую конференцию, где – с участием партнеров и представителей регионального правительства – были обсуждены основные направления развития глубокой переработки алюминия, получена поддержка в создании на КУМЗе специализированного плитного производства.

От конференции к конференции усиливались научная составляющая и прикладной характер в партнерском взаимодействии, в совместных научно-производственных проектах. В рамках предшествующей конференции в октябре'2022 был принят ряд важных решений, связанных с техобновлением головного оборудования и продуктовой линейки, с обеспечением технологическими материалами и комплектующими, с организацией и продвижением своей научной школы и подготовкой специалистов в аспирантуре и магистратуре. «Их реализация, - подчеркнул генеральный директор, - позволила сделать важные шаги в развитии предприятия. Сегодняшняя конференция эстафетно принимает на себя актуальные вопросы сотрудничества и особое внимание уделяет приоритетности российского рынка».



В рамках конференции прошло пленарное заседание, на котором прозвучали доклады руководителей и специалистов ПАО «КУМЗ», представителей научных учреждений и профильных институтов – Уральского федерального университета, Магнитогорского государственного технического университета, Института машиноведения УрО РАН, Всероссийского института авиационных материалов, институтов и КБ партнеров КУМЗа. Проведение конференции и состав участников подчеркивали статус научно-производственного профиля КУМЗа, его инновационный характер и потенциал развития с набором интересных проектов по созданию и продвижению новых видов изделий, совершенствованию технологической базы. Пленарные доклады и их обсуждение стали логичным итогом по тематике ряда работ, которые КУМЗ успешно реализовал в 2023-2024 годах.



На пленарном заседании от КУМЗа были представлены три доклада. Коммерческий директор Александр ЗОЛИН раскрыл тему «Перспективы ПАО «КУМЗ» на внутреннем и внешнем рынках». Он рассказал об изменении соотношения поставок продукции предприятия зарубежным и российским потребителям, о возросшем значении внутреннего рынка и прогнозируемом росте потребления алюминиевых полуфабрикатов в РФ, «что обусловлено, по оценкам аналитиков, развитием самолетостроения, судостроения, машиностроения, производства автомобильной и прицепной техники, расширением применения современных экологичных строительных материалов. КУМЗ видит перспективы развития по данным направлениям и неизменно остается надежным поставщиком прокатной, прессовой и кузнечной продукции из алюминия и алюминиевых сплавов, готовым развиваться вместе и для интересов клиента».



Доклад заместителя начальника НПК ПАО «КУМЗ» Кирилла ИСЯКАЕВА был посвящен «Оценке влияния различных факторов производства на размер зерна обшивочных листов». Ученый секретарь ПАО «КУМЗ» Борис ОВСЯННИКОВ выступил с презентацией «Особенности поведения сплавов системы Al-Mg-Sc при изготовлении крупногабаритных листов и плит».



В выступлениях гостей форума анализировались возможности партнерства с КУМЗом в сфере производства изделий для авиационной, космической техники, для транспорта и строительства.



Несколько докладов были связаны с темой эффективного взаимодействия участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ). Сотрудничество ПАО «КУМЗ» и Института машиноведения УрО РАН в рамках УМНОЦ раскрыл директор Института машиноведения Владимир ШВЕЙКИН. О реализации технологических проектов под эгидой научно-образовательного центра рассказал директор по развитию УМНОЦ Игорь МАНЖУРОВ. «Разработка и внедрение энергоэффективного индукционного оборудования подогрева для прокатных и прессовых комплексов» на площадке ПАО «КУМЗ» - тема доклада директора Уральского энергетического института УрФУ Сергея САРАПУЛОВА.



Участники конференции посетили промплощадку ПАО «КУМЗ», побывали в новом прокатном комплексе, кузнечно-прессовом цехе, отметили насыщенную программу форума, конструктивную, доброжелательную атмосферу, готовность специалистов и руководителей к продолжению диалога, участию в ряде перспективных проектов.



По традиции на конференции был презентован очередной номер корпоративного научно-производственного журнала «Сфера глубокой переработки AL», подготовленного творческой командой ПАО «КУМЗ».