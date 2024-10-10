Сочетание методов вихревых токов и ультразвуковой технологии

С 1988 года компания Controle Mesure Systemes (CMS) со штаб-квартирой во Франции разрабатывает и предлагает решения по проверке и контролю с использованием вихретоковых и ультразвуковых технологий для рынка неразрушающих средств тестирования.

Среди производимых компанией систем предлагается испытательный стенд, в котором интегрированы оба метода тестирования – метод вихревых т

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