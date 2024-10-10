Свыше 400 миллионов рублей направлено на программу повышения надежности Артемовской ТЭЦ

На Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2024 году на эти цели направлено 901,6 миллионов рублей.

Помимо этого, Артемовская ТЭЦ входит в девятку тепловых электростанций ДГК, на которых ведется масштабная программа повышения надежности, предусматривающая колоссальный объем работ и рассчитанная на 2021-2029 годы. На реализацию программы АТЭЦ 2024 года направлено свыше 444 миллионов рублей.

«Программа чрезвычайно актуальная, особенно для предприятий-долгожителей. В ноябре 2024 года исполнится 88 лет пуску Артемовской ТЭЦ – это почетный и достойный возраст. И именно благодаря комплексу мер, направленных на обновление оборудования, внедрению современных технологий контроля и диагностики станция может уверенно обеспечивать население и предприятия Артемовского городского округа бесперебойным и эффективным электро- и теплоснабжением», – сообщил главный инженер Артемовской ТЭЦ Александр Гиберт.

В 2024 году особое внимание во время реализации программы повышения надежности уделено котельному оборудованию станции.

Крупные ремонтные работы на котлоагрегате №9 включили замену воздухоподогревателя (ВЗП) и газоходов. Энергетики смонтировали 67 тонн металлоконструкций. Колоссального объема работ потребовала и замена газоходов, нацеленная на повышение экологичности работы оборудования. Кроме того, во время ремонтов специалисты заменяли колеса мельничных вентиляторов, валы, корпуса, блоки подшипников тягодутьевых механизмов и арматуру.

«Еще одним ключевым объектом программы 2024 года стал котлоагрегат №13. На нем проводилась замена подвесных кубов воздухоподогревателя первой ступени, которая потребовала работы с огромным объемом металла – свыше 47 тонн. Аналогично с девятым на тринадцатом котле заменены газоходы, колеса МВ, электродвигатели, шестерня и редукторы шаровой барабанной мельницы. В этом году в программу включили котел №8, на котором ремонтировались золоулавливающие установки и проводилась замена металла и футеровки. Профилактические работы включили нанесение антикоррозионной защиты на трубы Вентури и скрубберы», – сообщил заместитель главного инженера АТЭЦ Сергей Сериков.

На турбоагрегате №5 в 2024 году проведена модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами, предусматривающая установку информационного, технического оборудования и других компонентов, позволяющих обеспечить непрерывный контроль и изменение параметров, выдачи команд на дистанционное управление механизмами и арматурой с визуализацией необходимых данных.

В настоящее время энергетики приступили к завершающему мероприятию программы 2024 года - замене багерных насосов типа ГРТ-1250 в сборе с электродвигателем.