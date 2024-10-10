В Чебоксарах начинается капремонт Гагаринского моста

В Чебоксарах (Чувашская Республика) приступают к капитальному ремонту Гагаринского моста, который был введен в эксплуатацию в 1973 году и с того момента ни разу не обновлялся. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с завершением в октябре 2026 года. В связи с началом ремонта с 11 октября движение по мосту будет ограничено, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Первую половину искусственного сооружения обновят в 2024-2025 годах, вторую - в 2026 году. Подрядчику ООО «Универсал» предстоит отремонтировать береговые и промежуточные опоры, пролетное строение и сопряжения, обустроить подходы к переправе и сделать наружное освещение, проложить контактные сети, построить техническую дорогу к ливневым очистным сооружениям.

Стоимость работ составит 801,1 млн рублей.

Отмечается, что Гагаринский мост длиной 408 метров - первый из трех мостовых сооружений, соединяющих одной транспортной связью центр города, его юго-западную часть и северо-запад. Он выступает транспортной связью между улицей Гагарина и улицей Юлиуса Фучика. Это самый высокий мостовой переход в Чебоксарах, длина его опор достигает 20 метров.

По информации пресс-службы правительства Чувашии, весной 2025 года ООО «Универсал» также приступит к ремонту Калининского моста через реку Кайбулка: он соединяет улицу Композиторов Воробьевых и улицу Калинина. Это первый железобетонный мостовой переход в Чебоксарах. На его обновление предусмотрено 312,3 млн рублей.

Всего с 2018 года благодаря нацпроекту в столице Чувашии полностью обновили четыре крупных искусственных сооружения: Московский мост, Южный путепровод по проспекту Тракторостроителей, Сугутский и Октябрьский мосты.