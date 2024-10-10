«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения потребителей Энгельсского района

Специалисты саратовского филиала «Россети Волга» отремонтировали вторую цепь воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Пушкино – Технологическая с отпайками (линия электропередачи, обеспечивающая электроэнергией одного потребителя) на подстанции 110/6 кВ «Карла Маркса» и 110/6 кВ «Коминтерн».

В ходе верховых работ на ВЛ и отпайках энергетики заменили 1799 изоляторов, 46 элементов сцепной арматуры, 30 гасителей вибрации на грозотросе, 16 на проводе ВЛ и вернули в проектное местоположение 54. Специалисты филиала установили 87 птицеотпугивающих устройств и покрасили 2 металлические опоры. Выполнили ревизию 204 зажимов в шлейфах анкерных опор. При выполнении низовых работ отремонтировали 33 контура заземления и 44 фундамента металлических опор, на 28 выполнили подтяжку и регулировку тросов тяжения. На отпайке на подстанцию (ПС) 110/6 кВ «Карла Маркса» заменили участок провода протяженностью 130 метров. Обновили информационные и предупреждающие плакаты, нумерацию и постоянные обозначения.

Подстанция 110/6 кВ «Технологическая» обеспечивает работу коммунальной инфраструктуры города Энгельса, ПС 110/6 кВ «Карла Маркса» питает объекты мелиорации, а с ПС 110/6 кВ «Коминтерн» электроэнергия поступает жителям поселков Коминтерн и Пробуждение (население более 7,5 тыс. человек) и действующим здесь предприятиям промышленности, сельского хозяйства, объектам ЖКХ.

Плановые ремонтные работы на линии электропередачи и отпайках выполнены в ходе реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонт позволил повысить надежность их работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в отопительный сезон 2024-2025 годов.