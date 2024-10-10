Томсккабель вернул должность гендиректора

Александр Тумашов возглавил ООО "Томсккабель" и несколько связанных с ним предприятий, свидетельствуют данные в ЕГРЮЛ и на сайте завода.

Управлением заводом с 2016 года занималась "Инвест УК", гендиректором этой компании Тумашов является с 8 февраля. Под управлением УК также находились "Томский кабельный завод", "Базис-Капитал" и "Сибирская медная компания" (СМК). Последнюю с 9 октября возглавил руководитель службы материально-технического обеспечения "Томсккабеля" Егор Иванов. С этой же даты Тумашов стал гендиректором не только "Томсккабеля", но и других компаний группы - "Томского кабельного завода" и "Базис-Капитал".

ООО "Томсккабель" занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта. Мощность завода позволяет ежемесячно перерабатывать от 1,5 тыс. тонн меди и 700 тонн алюминия.

На базе завода помимо кабельного производства также работают заводы "Томский цемент" (один из крупнейших производителей бетонных и растворных смесей в регионе) и "Томский металл" (занимается механической обработкой металлов).

По данным ЕГРЮЛ, все активы завода принадлежат Дарье Чуловской - как сообщалось, ее отец Сергей Чуловский передал их ей в марте 2024 года.