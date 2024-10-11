Представители ООО «ЭКМ Холдинг» приняли участие в ежегодном отраслевом совещании главных энергетиков

С 8 по 11 октября в Москве состоялось десятое, юбилейное совещание главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.

На этот раз ключевой темой обсуждения стали пути повышения надежности энергоснабжения на предприятиях отрасли. Представители ООО «ЭКМ Холдинг» в ходе встреч продемонстрировали партнерам кабели силовые и кабели управления, предназначенные для решения разноплановых задач нефтегазового комплекса, а также кабели на низкое, среднее и высокое напряжение для электроэнергетики.

Напомним, ООО «ЭКМ Холдинг» является постоянным участником отраслевых мероприятий главных энергетиков ТЭК в качестве одного из ключевых разработчиков и поставщиков высококачественной кабельно-проводниковой продукции.